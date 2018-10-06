Донетчина в списке областей, которые первыми попадут под реформу "Скорой помощи"

06.10.2018 17:42

Донецкая область одна из первых попадает под реформу экстренной медицинской помощи, финансирование которой составит 6 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в 2019 году Министерство здравоохранения Украины начнет первый этап реформы экстренной медицинской помощи. В госбюджете на финансирование реформы по механизму субвенции предусмотрено около 6 млрд гривен.

«Чтобы в оказании экстренной медицинской помощи действительно произошли системные изменения, необходимо повышение квалификации бригад и зарплат для специалистов, а также закупка нового, современного транспорта, оснащенного необходимым оборудованием, и установка современных диспетчерских служб по всей Украине», - сказано в сообщении.

Первый этап реформы стартует в Донецкой, Одесской, Тернопольской, Полтавской, Винницкой областях и в городе Киев.

Напомним, что трансформация системы здравоохранения разворачивается поэтапно: масштабные изменения начались в 2018 году на уровне первичной медицинской помощи, в 2019 году они продолжатся и охватят уже специализированную и экстренную медицинскую помощь.