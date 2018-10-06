Крах «ДНР» и «ЛНР» неизбежен. «Республики» готовятся к возвращению в Украину

06.10.2018 14:06

Губарев заявил, что в Кремле решают в который раз судьбу Донбасса, который в конечном итоге так и останется территорией Украины, поэтому мечтающим о российском гражданстве сепаратистам "ДНР" и "ЛНР" о возвращении в "родную гавань" придется окончательно забыть. После провальной для Губарева поездки в Москву сепаратист, который фактически выбыл из борьбы за кресло главаря "ДНР", заявил, что оккупированный Россией Донбасс всегда был и будет Украиной, передает "Диалог.UA".

В интервью пропагандистам Губарев сказал, что Донбасс вернется в состав Украины, но будет иметь признаки автономии, в большинстве своем формальные. По словам сепаратиста, оккупированная часть востока Украины никогда и не была российской. "Донбасс был и будет Украиной, только с формальными признаками автономии, как Крым в начале 90-х. Такова геополитика, дорогие соотечественники", - заявил Губарев. Он добавил, что на данный момент в голове у Кремля "Минск", согласно которому Донбасс – это Украина. "Будем жить автономно, но под Украиной. Ничего не поделаешь – политика. Донецк и Луганск вернутся в Украину", - констатировал террорист. Ранее Губарев "сдал с потрохами" Кремль и заявил, что Россия оккупировала Донбасс.