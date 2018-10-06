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Архив - Донецкая область

На КПВВ умерла женщина

06.10.2018 10:55
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На КПВВ умерла женщина

На КПВВ «Майорск» умерла жительница временно неподконтрольного украинскому правительству Тореза (после переименования Чистяково, Донецкая обл.).

Об этом сегодня, 5 октября, сообщается в социальных сетях, передает dnews.dn.ua.

Отмечается, что причиной смерти женщины 1957г.р. стала острая сердечная недостаточность.

Проводимые реанимационные мероприятия успеха не имели.



Теги: Донбасс, Торез, реанимация, сердечная недостаточность, умерший, Майорск, соцсети, КПВВ
 
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