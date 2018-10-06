В Донецке арестован «начальник управления здравоохранения»

06.10.2018 12:16

Во временно оккупированном Донецке между «функционерами ДНР» продолжаются разборки. Так, арестован «начальник Донецкого городского Управления здравоохранения». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированном Донецке продолжается передел сфер влияния. «По традиции» эти вопросы решаются при участии «МГБ» и «УБОП» через арест и «подвал». Об этом сообщает на своей странице пропагандист «ДНР» Роман Манекин:

«Об аресте начальника Донецкого городского Управления здравоохранения узнал пару-тройку дней назад. Сегодня, благодаря «Донецкому аборигену», стали известны подробности. То есть УБОП. Опять УБОП! От края и до бесконечности!».

В то же время дончане гадают, какая может быть причина ареста:

«Интересно, за что??».

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