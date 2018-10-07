На Донбассе из-за военного конфликта растет количество заболевших туберкулезом

07.10.2018 10:43

В Донецкой области растет количество заболевших туберкулезом, об этом заявила главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения Донецкой ОГА Наталья Клименко.

«Ситуация на Донбассе в течении последних четырех лет остаётся очень напряженной. Если в Украине наблюдается снижение заболеваемости, то на Донбассе в условиях конфликта мы имеем рост этого заболевания», сказала Клименко.

По ее данным за 6 месяцев 2018 года по темпам роста заболеваемости Донецкую область обошла только Луганская. Также она сообщила, что за этот период в Донецкой области уровень заболеваемости вырос на 10 % по сравнению с предыдущим годом.

«Нынешний областной центр Донецкой области – Краматорск, всегда считался благополучным по уровню заболеваемости городом, но учитывая хронический стресс из-за конфликта на Донбассе, эти показатели ухудшаются», отметила эксперт.

Также она сообщила, что наибольшее количество заболевших зафиксированы в Мариуполе и Доброполье, что связано, в том числе, и с миграционным фактором, который также усилился из-за вооруженного конфликта на Донбассе.

«Сейчас пишется новая региональная программа по противодействию заболеваемости туберкулезом, 2019 год покажет, как сработало здравоохранение», - сказала Клименко.

Источник Новости Донбасса