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Архив - Донецкая область

"Валите из Москвы", - житель Донецка поразил Сеть реакцией россиян на "паспорт ДНР" в столице РФ. ВИДЕО

07.10.2018 13:02
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"Валите из Москвы", - житель Донецка поразил Сеть реакцией россиян на "паспорт ДНР" в столице РФ. ВИДЕО

В Интернете опубликовано видео рассказа жителя оккупированного Донецка, который подтвердил, что даже в России так называемые "документы" "ЛДНР" приносят дополнительные проблемы.

Мужчина рассказал, как весной нынешнего года он отправился в Москву на заработки и столкнулся с целой серией проблем не только с трудоустройством, но и с обычной попыткой приобрести в магазине алкоголь, передает dialog.ua.

Житель Донецка рассказал, что при виде в российской столице "паспортов" "ДНР" россияне мгновенно меняют отношение и пытаются максимально устраниться.

Серьезные проблемы были и на стадии выплаты зарплаты, а крайне показательный случай произошел уже на вокзале, когда московская полиция при проверке документов обнаружила "паспорта ДНР" и вымогала у украинцев взятку, не тронув при этом жителя Мариуполя.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Москва, паспорт, ДНР, ЛНР, соцсети, РФ
 
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