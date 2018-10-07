"Валите из Москвы", - житель Донецка поразил Сеть реакцией россиян на "паспорт ДНР" в столице РФ. ВИДЕО

07.10.2018 13:02

В Интернете опубликовано видео рассказа жителя оккупированного Донецка, который подтвердил, что даже в России так называемые "документы" "ЛДНР" приносят дополнительные проблемы.

Мужчина рассказал, как весной нынешнего года он отправился в Москву на заработки и столкнулся с целой серией проблем не только с трудоустройством, но и с обычной попыткой приобрести в магазине алкоголь, передает dialog.ua.

Житель Донецка рассказал, что при виде в российской столице "паспортов" "ДНР" россияне мгновенно меняют отношение и пытаются максимально устраниться.

Серьезные проблемы были и на стадии выплаты зарплаты, а крайне показательный случай произошел уже на вокзале, когда московская полиция при проверке документов обнаружила "паспорта ДНР" и вымогала у украинцев взятку, не тронув при этом жителя Мариуполя.