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Заморозки и пожароопасность: Синоптики рассказали о погоде на Донетчине сегодня
В воскресенье, 7 октября, в Донецкой области синоптики прогнозируют ясную погоду. Утром температура воздуха составит +2 +8 градусов. Днем воздух прогреется до +15 +16. В вечерние часы столбик термометра покажет +12 +9 градусов. Без осадков.
Ветер в воскресенье будет юго-восточный, скорость от 2,1 до 3,5 м/с.
Кроме того, синоптики синоптики предупреждают о заморозках (до 1°c мороза в воздухе), а также об очень высокой пожарной опасности.
Народный прогноз погоды: 7 октября почитается память святой Феклы. В народе день назывался Фекла Заревница. С этого дня ночи становятся все темнее, день убывает «лошадиными шагами». В этот день было принято собирать с огорода свеклу. Чтобы узнать предстоящую зиму, наблюдали за дубом: если на нем много желудей — к теплой зиме и «хлебному» лету.
Источник Новостной портал
Теги: Донбасс, солнце, заморозки, Донетчина, прогноз погоды
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