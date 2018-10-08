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Ходаковский прогнозирует возвращение ОРДЛО в состав Украины
Экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети неожиданно написал, что оккупированные территории Донбасса активно готовят для возвращения в состав Украины.
По словам Ходаковского, происходящее в ОРДЛО давно не напоминает подготовку к наступлению или обороне. Он отмечает, что пока неясно только, как именно будет происходить интеграцию территории, но сомнений в таком исходе у него нет:
«Смотрите, не прошло и полугода, а мы уже не говорим не только про походы на Киев, но даже про выход на административные границы областей. Быстро поменялся пресловутый „тренд“ — все разговоры теперь только про интеграцию. И хоть при этом одни говорят о ее невозможности, а другие про ее вероятность — обсуждают не победы над киевским режимом, не славные походы за Днепр, а именно возврат в состав Украины. Сторонники теории возврата не определились только с его формулой. Как в шутке: те, кто говорит, что пить надо меньше, и те, кто говорит, что пить надо больше, правы в одном — пить надо. А что же мы, сиротки? А у нас шея так не изгибается, чтобы так высоко глядеть в выси горние. И что делать то? А ничего нового — работать. Рыть окопы, отселять из зоны обстрелов мирное население, особенно семьи с детьми, принимать правильные законы для защиты социальнонезащищенных слоев, и в первую очередь, как ни странно, воюющих, которые должны быть застрахованы государством в первую очередь, находить деньги на реализацию норм этих законов, чистить себя от преступности, а власть от хапуг… В общем, забить на околотворческую болтовню и пахать на благо земли».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, война, конфликт, ОРДЛО
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