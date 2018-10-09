Последние новости раздела
- В ОРДО не работает Vodafone: в «минсвязи» объяснили причину10:51
- Боевики «ДНР» в районе Новоазовска проводят «спецоперацию»10:12
- В «ДНР» задолжали горнякам закрытых шахт09:51
- Ситуация в пунктах пропуска утром 9 октября09:11
- Под Горловкой серьезные бои: в городской морг свозят погибших09:03
- В Горловке растет число пропавших без вести08:48
- Латвия готова помочь Украине выбить агрессора и вернуть Донбасс. ВИДЕО08:09
- В «ЦРБ ДНР» используют штампы с украинским языком07:59
- Смертельный подрыв Захарченко в "Сепаре": стали известны новые детали громкого убийства в Донецке. ВИДЕО07:49
- Боевикам на Донбассе устроили "шмаки-бум"07:38
Боевики «ДНР» в районе Новоазовска проводят «спецоперацию»
09.10.2018 10:12
Во временно оккупированном Новоазовске боевики «ДНР» и российские оккупанты проводят, с их слов, «операцию сил специального назначения», поэтому туда не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 7 октября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «6 октября на блокпосте, расположенном на автодороге Е58 к северу от н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка) пять членов вооруженных формирований (четверо из них явно были вооружены) отказали патрулю Миссии в проезде на восток, в направлении границы с Российской Федерацией, ссылаясь на то, что «в этом районе продолжается операция сил специального назначения»».
Теги: Россия, Донбасс, Новоазовск, ОБСЕ, ДНР, боевики, оккупанты, спецоперация
Читайте также:
- У боевиков «ДНР» «приказ» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ в Новоазовск
- Вооруженные боевики «ДНР» закрыли въезд в Новоазовск
- Боевики «ДНР» получили приказ не пропускать наблюдателей ОБСЕ
- Мощный взрыв в "ДНР" уничтожил крупный склад боеприпасов оккупантов: у боевиков сильные ожоги и тяжелые травмы
- Боевики «ДНР» под Зайцево понесли серьезные потери
- Главари «ДНР» на «День Республики» согнали 60.000 человек и 6000 вооруженных боевиков
- В ОРДО не работает Vodafone: в «минсвязи» объяснили причину10:51
- Боевики «ДНР» в районе Новоазовска проводят «спецоперацию»10:12
- В «ДНР» задолжали горнякам закрытых шахт09:51
- Ситуация в пунктах пропуска утром 9 октября09:11
- Под Горловкой серьезные бои: в городской морг свозят погибших09:03
- В Горловке растет число пропавших без вести08:48
- Латвия готова помочь Украине выбить агрессора и вернуть Донбасс. ВИДЕО08:09
- В «ЦРБ ДНР» используют штампы с украинским языком07:59
- Смертельный подрыв Захарченко в "Сепаре": стали известны новые детали громкого убийства в Донецке. ВИДЕО07:49
- Боевикам на Донбассе устроили "шмаки-бум"07:38
- В ОРДО не работает Vodafone: в «минсвязи» объяснили причину10:51
- Жители Черниговщины не могут прийти в себя после ЧП на складе боеприпасов: взрывы обрушили плитку в домах10:29
- Боевики «ДНР» в районе Новоазовска проводят «спецоперацию»10:12
- В «ДНР» задолжали горнякам закрытых шахт09:51
- В мужском чемпионате Украины по хоккею впервые будет играть девушка09:30
- Ситуация в пунктах пропуска утром 9 октября09:11
- Facebook начала выпуск собственных гаджетов (ВИДЕО)09:10
- Под Горловкой серьезные бои: в городской морг свозят погибших09:03
- В Горловке растет число пропавших без вести08:48
- Фильм о событиях на Донбассе квалифицирован на Оскар08:45
- Медики рассказали, полезно ли спать днем взрослому человеку22:45
- Врачи назвали популярную привычку, "убивающую" кишечник18:48
- Новолуние 9 октября: что категорически нельзя делать15:40
- Осенний уход за волосами13:00
- Названы проверенные народные средства от простуды11:45
- Часы ангела на октябрь 2018 года11:30
- Как привлечь удачу в октябре каждому знаку зодиака09:55
- Первый признак болезни сердца покажут ноги07:30
- Пенсии переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса: Юрист рассказала о нескольких фактах18:39
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября 2018 года18:12
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября 2018 года
- Бойцы ВСУ мощно отомстили врагу за побратимов: у российских оккупантов двенадцать убитых и раненых за сутки
- Опубликованы фото разрушений в Куйбышевском районе Донецка
- Крах «ДНР» и «ЛНР» неизбежен. «Республики» готовятся к возвращению в Украину
- Ситуация в "ЛНР": в оккупированном Алчевске взорван пассажирский автобус
- "Осы" ужалили опасного террориста: в Донецке нашли могилу бойца "Спарты"
- Под Горловкой серьезные бои: в городской морг свозят погибших
- На могиле Захарченко в Донецке произошло резкое изменение: фото странного сооружения возле могилы удивило Сеть
- Коллаборанты-"переселенцы" из Донецка и Луганска, не обольщайтесь, за вами придут – Машовец
- Уничтожили полностью. ВСУ нанесли удар по укреплениям оккупантов