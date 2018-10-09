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Количество обстрелов с применением тяжелого вооружения возросло
За прошедшие сутки, 8 октября, было зафиксировано 36 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.
Из минометов 120 и 82 калибра было выпущено 113 мин. Наши военнослужащие были вынуждены 17 раз открывать огонь в ответ. В результате боевых действий были ранены трое бойцов ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает donpress.com.
Луганское направление
Здесь было насчитано 13 вооруженных провокаций, большинство из них — в районе Крымского.
Утром наши позиции вблизи этого населенного пункта дважды находились под минометным огнем 120 и 82 калибров, а также под огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Еще раз боевики применили 120-й миномет и гранатометы днем, а вечером в течение 30 минут вели провокационный обстрел из гранатометов различных типов и пулеметов крупного калибра.
Также минометы калибра 120 и 82 мм неприятель использовал вблизи Луганского. Под Новотошковским и Майским зафиксированы разрывы мин 82 калибра.
Вооружение БМП российские наемники применяли возле н.п. Троицкое и Новотошковское. Кроме того, там же и в районе н.п. Катериновки, Крымского, Луганского и Степного враг вел огонь из пехотного вооружения.
Донецкое направление
На этом участке противник 23 раза нарушил режим тишины.
Пять раз под огнем находились защитники Водяного, четыре раза — защитники Лебединского. В двух указанных местах боевики использовали для обстрелов минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелкового оружия.
С различной интенсивностью враг применял пехотное вооружение против украинских военнослужащих вблизи Гнутово, Павлополя, Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки и н.п. Пески. В дополнение к этому защитники Широкино были обстреляны из зенитной установки ЗУ-23−2.
Ситуация на утро, 9 октября
С начала суток, по состоянию на 9:00, было зафиксировано 4 вражеских обстрела.
Ночью из гранатометов различных типов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия были обстреляны наши опорные пункты под Широкино и Павлополем.
Утром, после 7:00, противник произвел 20 выстрелов из артиллерийских систем 122-го калибра в районе Водяного. Вблизи Лебединского насчитано 4 разрыва мин калибра 120 мм.
Огонь в ответ наши бойцы пока не открывали. Потерь в рядах ВСУ с начала суток нет.
Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление, ООС
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