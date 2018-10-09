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Латвия готова помочь Украине выбить агрессора и вернуть Донбасс. ВИДЕО
Министр обороны Латвии Раймондс Бергманис сообщил во время интервью Hromadske.TV о том, что Латвия готова присоединиться к миротворцам ООН на Донбассе. Он утверждает, что такое решение должно быть принято народом и правительством.
Латвия может присоединиться к миротворческой миссии на Донбассе. Если будет утверждено решение, то миротворцы Латвии будут помогать Украине бороться с сепаратистами. Об этом сообщил министр обороны Латвии Раймондс Бергманис во время интервью, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на источник.
Стоит отметить, что Бергманис представляет партию консерваторов, которая имеет все шансы пройти в коалицию.
Во время интервью с Hromadske.TV Бергманис дал свой комментарий касательно добровольцев ООН и участия войск Латвии в разных конфликтах. В частности вопрос коснулся Украины и ее ситуации на востоке.
"Если такое решение будет принято гражданами Латвии, правительством и ООН – мы готовы присоединиться к вооруженным силам миротворцев. Но сейчас прогресса нет. Мы всегда стараемся прислушиваться к обеим сторонам.
Со стороны же России это неприемлемо. Возможно, ваш президент сможет предложить какие-то идеи, как мы сможем урегулировать вместе данный конфликт", - объяснил министр обороны Латвии.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Латвия, ООН, миротворцы
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