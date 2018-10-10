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На блокпостах боевиков «ДНР» массово страдают люди
На блокпостах боевиков «ДНР» и российских оккупантов на линии разграничения с временно оккупированными территориями, массово страдают люди. За сутки за помощью обратились 808 человек. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
На блокпостах боевиков «ДНР» и российских оккупантов вблизи линии разграничения, люди, пересекающие линию разграничения, вынуждены выстаивать многочасовые очереди. Люди, независимо от возраста страдают, не имея нормальных условий. Только за сутки за помощью обратились 808 человек, из них 14 оказана медицинская помощь. С начала горда за медицинской помощью обратились более 3000 человек — 3358 граждан. Число умерших на блокпостах скрывается.
«По состоянию на 08.00 10.10.2018 на территории Донецкой Народной Республики развернуты 4 передвижных пункта оказания помощи населению МЧС ДНР на таможенных пунктах пропуска: г. Донецк, г. Горловка, пгт Еленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь).
За сутки в пункты оказания помощи обратилось 808 человек, за медицинской помощью обратилось 14 граждан. С начала года в пункты оказания помощи обратилось 163879 человек, медицинская помощь оказана 3358 гражданам».
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, боевики, КПВВ
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