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Поднимет ли Москва зарплату в Донецке: Песков прокомментировали обещание, на которое надеялись сепаратисты

10.10.2018 22:38
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Поднимет ли Москва зарплату в Донецке: Песков прокомментировали обещание, на которое надеялись сепаратисты

Куратор псевдореспублик со стороны России Владислав Сурков сделал громкое заявление о "повышении благосостояния" в оккупированных городах Востока Украины, пообещав "поднять зарплату" в Донецке и Луганске, но жители Луганска и Донецка радовались недолго.

Новость о том что Владислав Сурков во время встречи с "кандидатом на пост главы ДНР" Денисом Пушилиным пообещал поднять зарплату в "Л/ДНР" сегодня, 10 октября, облетела многие российские СМИ.

Но оказалась фейковой: несмотря на данные обещания, зарплату Россия в оккупированных городах поднимать не собирается. Об этом передает "Российский Диалог". Новость прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков российским СМИ. Отвечая на вопрос журналистов, Песков признался, что "впервые слышит" о таком. Хотя главари "республик" уже получил соответствующие гарантии от Суркова и даже успели "порадовать новостью" жителей оккупированных территорий через подконтрольные СМИ. При этом он заверил, что Москва "продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу", но не может сказать, "кто будет поднимать зарплаты". 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, Москва, ДНР, ЛНР, Песков
 
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