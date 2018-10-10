"Прослушивается сами знаете кем", - лидеры "ДНР" боятся пользоваться "Фениксом", переходят на Vodafone

10.10.2018 23:03

Главари террористической "ДНР" не пользуются связью своего мобильного оператора "Феникс", чтобы их не прослушивали. С инсайдом о "ДНР" выступили сразу несколько сепаратистских telegram-каналов, передает "Диалог.UA".

Сепаратисты обратили внимание на новость о "министре связи" террористической "ДНР" Викторе Яценко, которого в результате передела власти обвинили в шпионаже в пользу Киева. Telegram-канал "Двойное дно" данные нелепые слухи подхватил, уточнив, что Яценко якобы "сливал" СБУ перехваты разговоров на "Фениксе".

"Лидеры "ДНР" охотно используют связь украинского МТС, поскольку "Феникс" прослушивается сами знаете кем", - сообщил сепаратистский ресурс, уточнив, что даже соратник взорванного Захарченко "министр" Ташкент пользовался якобы исключительно украинской мобильной связью Vodafone (МТС).

Еще один сепаратистский telegram-канал посмеялся над сообщением "Двойного дна". "Как минимум разговор Пушилина и Трапезникова велся по "Фениксу". Знаем это на 100%. Именно этот факт стал причиной разбирательств в Москве на самом высшем уровне. По итогам Трапезникова вывели из игры, а Пушилину дали нагоняй", - сообщил ресурс, намекнув, что "Феникс" прослушивается не СБУ, а российской ФСБ.