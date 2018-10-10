Путин официально «слил» Донбасс

10.10.2018 19:30

На днях появилась информация об изменениях в так называемой вертикальной прямой в официального взаимодействия Кремля с незаконными формирования "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

РосСМИ сообщили, что в "ДНР" и "ЛНР" не будет кураторов по линии администрации президента России Владимира Путина до ноября, поскольку сейчас у них нет официального статуса, пишет Знай.

Ситуация объясняется тем, что 2 октября Владимир Путин подписал указ о преобразовании управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией на управление президента РФ по приграничному сотрудничеству.

Начальником реорганизованного управления был назначен Олег Говорун, который в течение месяца должен сформировать штатное расписание. Всех работников управления, в том числе тех, которые занимались Донбассом, вывели за штат. Поэтому получается так, что пока так называемые кураторы Донбасса за линией администрации президента не имеют официального статуса, сказано в сообщении.

По информации издания, Донбасс готовится к "выборам" глав обеих республик: в "ЛНР" определились с кандидатами, а в "ДНР" приезжают новые "кураторы", и "практически каждый прикрывается виртуальным мандатом от администрации президента РФ".

Более месяц назад в Донецке появились "кураторы" с позывными Чайка и Патриот, а неделю назад приехало еще двое – они тоже позиционируют себя как "политтехнологи администрации": так называемые Денис Лотов и некая София.

И это логично, утверждают журналисты, ведь после гибели главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко в Донецке продолжается передел сфер влияния и процесс политического брожения. По данным проверенных источников, на днях в Ростове-на-Дону состоялась "сходка криминальных авторитетов и "воров в законе", на которой обсуждали сферы влияния в "ДНР".

В частности, речь шла о выделении так называемых квот, передел и передачи имущества, контрабанду табака с завода "Хамадей".

Источник: https://from-ua.com