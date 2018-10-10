- «МГБ ДНР» распространяет слухи о захвате церквей МП украинскими радикалами — Тымчук18:39
- Вернувшимся на неподконтрольный Донбасс переселенцам должны выплатить пенсию: Разъяснение18:05
- Наемники ОРДО подорвались на минном поле: названо число погибших17:48
- На блокпостах боевиков «ДНР» массово страдают люди16:35
- У Путина пообещали «значительно» повысить зарплаты в ОРДО16:00
- Кремль объявил имя нового куратора "Л/ДНР" - для террористов это может стать началом конца 15:48
- Кого или что скрывают боевики «ДНР» в случаях с «гражданскими жертвами»14:48
- Работал барменом: В «ДНР» приговорили «шпиона» к 14 годам лишения свободы14:15
- Плохие новости для "Л/ДНР": Путин подписал неожиданный указ по Донбассу13:46
- Стало известно о новой тактике НВФ на Донбассе13:33
Вернувшимся на неподконтрольный Донбасс переселенцам должны выплатить пенсию: Разъяснение
Большая Палата оставила в силе решение Верховного Суда Украины, согласно которому государство обязано выплатить пенсию переселенцам, даже если они вернулись на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ), передает «Юрлига».
В тексте постановления Большой Палаты от 4 сентября, касающегося иска переселенки, решение по которому стало образцовым, разъясняется, что основания для прекращения пенсионных выплат (которые являются составляющей порядка пенсионного обеспечения) определяются нормативно-правовым актом, которым является Закон № 1058-IV. Подчеркивается, что другие нормативно-правовые акты могут применяться только, если не противоречат ему.
То есть, выплата пенсии может быть прекращена в случае:
- назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;
- смерти пенсионера;
- неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;
- в других случаях, предусмотренных законом.
При этом конституционное понятие «Закон Украины», в отличие от понятия «законодательство Украины», не подлежит расширительному толкованию, это – нормативно-правовой акт, принятый Верховной Радой Украины в пределах ее полномочий. Нормативно-правовые акты Кабинета Министров являются подзаконными, а потому не могут ограничивать права граждан, установленные законами.
Поскольку Закон № 1058-IV не предусматривает такого основания прекращения или приостановления выплаты пенсии, как верификация по спискам СБУ на основании проверки места фактического проживания пенсионера, пенсию внутренне перемещенному лицу (ВПЛ) должны выплатить.
Закон № 1706-VII также не позволяет Кабинету Министров определять случаи прекращения выплаты пенсий. Как считает Большая Палата, принятие законодателем этого Закона направлено на установление дополнительных гарантий соблюдения прав, свобод и законных интересов внутренне перемещенных лиц, к которым относится и истица, а не на сужение объема их прав, закрепленных в других законодательных актах Украины.
Не влияют на законность и обоснованность решения суда первой инстанции и ссылки представителей Пенсионного фонда Украины на отмену органом социальной защиты населения регистрации истицы как ВПЛ, поскольку регистрация была отменена после принятия Кассационным административным судом решения в этом деле.
Напомним, 3 мая 2018 года ВСУ завершил рассмотрение образцового дела по обжалованию прекращения выплаты пенсии и ее возобновления пенсионерке-переселенцу, и принял решение, которым удовлетворил исковые требования в полном объеме и обязал восстановить выплату пенсии пенсионерке с апреля 2017 года. Женщине первоначально отказали в выплатах в связи с тем, что она не прошла проверку по месту регистрации в качестве переселенца. Пенсионный фонд Украины обжаловал это решение Верховного суда в образцовом деле, из-за этого сотни судебных исков пенсионеров-переселенцев о восстановлении пенсионных выплат на сегодняшний день «заморожены». Только среди клиентов БФ «Право на защиту» несколько десятков переселенцев пожилого возраста умерли, не дождавшись решения судов о восстановлении выплат пенсий.
4 сентября Большая палата ВСУ встала на сторону гражданки и своим решением отклонила апелляцию Пенсионного фонда в образцовом деле об отмене пенсии. Это решение суда вступило в законную силу, не подлежит обжалованию и является обязательным для учета судами других инстанций.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, переселенцы, пенсии
- Переселенцы могут зарегистрировать ребенка по месту жительства
- Количество переселенцев из Донбасса продолжает уменьшаться
- Пересечение линии разграничения: Что больше всего беспокоит людей
- Из оккупированного Донбасса массово выезжают люди, количество переселенцев уже почти 2 миллиона человек
- В Украине зарегистрировались почти 1 миллион 800 тысяч переселенцев из Донбасса и Крыма
- Важная информация! Переселенцы из Донбасса, жилье которых разрушено, смогут получить квартиры
- «МГБ ДНР» распространяет слухи о захвате церквей МП украинскими радикалами — Тымчук18:39
- Вернувшимся на неподконтрольный Донбасс переселенцам должны выплатить пенсию: Разъяснение18:05
- Наемники ОРДО подорвались на минном поле: названо число погибших17:48
- На блокпостах боевиков «ДНР» массово страдают люди16:35
- У Путина пообещали «значительно» повысить зарплаты в ОРДО16:00
- Кремль объявил имя нового куратора "Л/ДНР" - для террористов это может стать началом конца 15:48
- Кого или что скрывают боевики «ДНР» в случаях с «гражданскими жертвами»14:48
- Работал барменом: В «ДНР» приговорили «шпиона» к 14 годам лишения свободы14:15
- Плохие новости для "Л/ДНР": Путин подписал неожиданный указ по Донбассу13:46
- Стало известно о новой тактике НВФ на Донбассе13:33
- «МГБ ДНР» распространяет слухи о захвате церквей МП украинскими радикалами — Тымчук18:39
- В Крыму заметили большую колонну российской военной техники18:23
- Вернувшимся на неподконтрольный Донбасс переселенцам должны выплатить пенсию: Разъяснение18:05
- Наемники ОРДО подорвались на минном поле: названо число погибших17:48
- Оззи Осборн в срочном порядке госпитализирован17:30
- Как нормализовать давление без лекарств17:10
- Внимание, родители! Забрать ребенка у родителей могут за одежду не по погоде16:49
- На блокпостах боевиков «ДНР» массово страдают люди16:35
- «Доступное жилье»: Сколько семей смогут воспользоваться программой в этом году16:18
- У Путина пообещали «значительно» повысить зарплаты в ОРДО16:00
- Как нормализовать давление без лекарств17:10
- Этот напиток желательно пить каждый день15:35
- Названо проверенное народное средство от гриппа09:49
- Родинки по Зодиаку09:15
- Грипп в Украине: медики предупредили о еще одном опасном штамме08:45
- Что нельзя делать мужу и жене: приметы семейной жизни08:09
- Часть Украины "уйдет" под воду: климатологи шокировали прогнозом21:56
- «Сезон охоты» открыт: Чем грозит неоформленным работникам встреча с полицией20:58
- Медики рассказали, полезно ли спать днем взрослому человеку22:45
- Врачи назвали популярную привычку, "убивающую" кишечник18:48
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября 2018 года
- Под Горловкой серьезные бои: в городской морг свозят погибших
- Бойцы ВСУ мощно отомстили врагу за побратимов: у российских оккупантов двенадцать убитых и раненых за сутки
- Опубликованы фото разрушений в Куйбышевском районе Донецка
- Плохие новости для "Л/ДНР": Путин подписал неожиданный указ по Донбассу
- Сразу же после взрыва на складе в Ичне россияне начали масштабный обстрел: бьют по ВСУ из зениток и 120-мм минометов
- Боевики начинают готовить таможню для транспортных средств
- Ситуация в "ЛНР": в оккупированном Алчевске взорван пассажирский автобус
- 40 дней со дня смерти Захарченко: на поминки в Донецк приехал неожиданный российский гость из Москвы
- "Осы" ужалили опасного террориста: в Донецке нашли могилу бойца "Спарты"