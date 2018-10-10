Вернувшимся на неподконтрольный Донбасс переселенцам должны выплатить пенсию: Разъяснение

10.10.2018 18:05

Большая Палата оставила в силе решение Верховного Суда Украины, согласно которому государство обязано выплатить пенсию переселенцам, даже если они вернулись на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ), передает «Юрлига».

В тексте постановления Большой Палаты от 4 сентября, касающегося иска переселенки, решение по которому стало образцовым, разъясняется, что основания для прекращения пенсионных выплат (которые являются составляющей порядка пенсионного обеспечения) определяются нормативно-правовым актом, которым является Закон № 1058-IV. Подчеркивается, что другие нормативно-правовые акты могут применяться только, если не противоречат ему.

То есть, выплата пенсии может быть прекращена в случае:

назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

смерти пенсионера;

неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в других случаях, предусмотренных законом.

При этом конституционное понятие «Закон Украины», в отличие от понятия «законодательство Украины», не подлежит расширительному толкованию, это – нормативно-правовой акт, принятый Верховной Радой Украины в пределах ее полномочий. Нормативно-правовые акты Кабинета Министров являются подзаконными, а потому не могут ограничивать права граждан, установленные законами.

Поскольку Закон № 1058-IV не предусматривает такого основания прекращения или приостановления выплаты пенсии, как верификация по спискам СБУ на основании проверки места фактического проживания пенсионера, пенсию внутренне перемещенному лицу (ВПЛ) должны выплатить.

Закон № 1706-VII также не позволяет Кабинету Министров определять случаи прекращения выплаты пенсий. Как считает Большая Палата, принятие законодателем этого Закона направлено на установление дополнительных гарантий соблюдения прав, свобод и законных интересов внутренне перемещенных лиц, к которым относится и истица, а не на сужение объема их прав, закрепленных в других законодательных актах Украины.

Не влияют на законность и обоснованность решения суда первой инстанции и ссылки представителей Пенсионного фонда Украины на отмену органом социальной защиты населения регистрации истицы как ВПЛ, поскольку регистрация была отменена после принятия Кассационным административным судом решения в этом деле.

Напомним, 3 мая 2018 года ВСУ завершил рассмотрение образцового дела по обжалованию прекращения выплаты пенсии и ее возобновления пенсионерке-переселенцу, и принял решение, которым удовлетворил исковые требования в полном объеме и обязал восстановить выплату пенсии пенсионерке с апреля 2017 года. Женщине первоначально отказали в выплатах в связи с тем, что она не прошла проверку по месту регистрации в качестве переселенца. Пенсионный фонд Украины обжаловал это решение Верховного суда в образцовом деле, из-за этого сотни судебных исков пенсионеров-переселенцев о восстановлении пенсионных выплат на сегодняшний день «заморожены». Только среди клиентов БФ «Право на защиту» несколько десятков переселенцев пожилого возраста умерли, не дождавшись решения судов о восстановлении выплат пенсий.

4 сентября Большая палата ВСУ встала на сторону гражданки и своим решением отклонила апелляцию Пенсионного фонда в образцовом деле об отмене пенсии. Это решение суда вступило в законную силу, не подлежит обжалованию и является обязательным для учета судами других инстанций.

Источник: https://dnews.dn.ua