Всё, этими действиями Пушилин закопал собственный авторитет

10.10.2018 10:30

Денис Пушилин поступает как настоящий хозяин своего слова: слово дал, слово забрал. ВрИО главы “ДНР” передумал возвращать в частную собственность ранее “национализированные” рынки, собственниками которых были олигархи. Об этом, во время визита в Горловку, заявил Денис Пушилин.

Всего в “республике” насчитывается 140 рынков. В 2015 году “республиканское” предприятие “Рынки Донбасса” начало поглощать указанные рынки, а в 2016 году была проведена полная “национализация”. На большинстве торговых объектах после этого поднялись тарифы за торговые места, начался тщательный контроль за уплатой “налогов”, а также регулярные тотальные проверки. “Налоговая ДНР” периодически получала разнарядки от “министерства доходов и сборов” на так называемый “сбор дани” с торговцев. Проще говоря, за спокойную торговлю запрашивалась пеня. Это было характерно для крупных городов – рынков Донецка, Горловки, Макеевки и др.

После прихода к власти ВрИО главы “ДНР” Дениса Пушилина, одним из его первых заявлений стало обещание вернуть частные рынки их прежним владельцам, а “госрынки” – в “муниципалитеты”. Но, все мы знаем цену его словам и пустым обещаниям.

“Проводится детальный анализ… Необходимо все проанализировать. Действительно был ряд нарушений, надо будет наработать четкий механизм. Я вижу несколько этапов, надо понять, что такое рынок, и чем он отличается от павильона. На основании данных правоохранительных органов будут приниматься решения. На третьем этапе нужно будет уйти от централизации рынков, есть мнение передать их на города… Но конкретные шаги будут в ближайшие время...”, – сказал Денис Пушилин.

Спустя меньше месяца, МММ-щик вдруг меняет своё решение и забывает об обещаниях. Возможно, это был бы не самый лучший ход в преддверии «выборов», но не в случае, когда он – по сути, единственный кандидат.

“Я слышал разные интерпретации… что рынки хотят назад отдать обратно олигархам, что олигархи возвращаются. Ничего такого и близко не будет. Более того, действительно, есть часть рынков, собственниками которых были люди, финансирующие националистические батальоны на Украине. Они оформляли рынки на подставных лиц и прочее. О таких рынках знают наши правоохранительные органы. Поэтому, конечно же, рынки возвращаться не будут”, – уточнил Пушилин.

С отказом от возврата рынков владельцам, жители оккупированных территории Донбасса связывают резкое подорожание продуктов и товаров с начала октября.

Своё негодование скачком цен в соцсетях выражают даже сторонники оккупантов, ранее безоговорочно поддерживающие идеи террористической власти.

В частности, на сепаратистском “telegram-канале “Донецкий Абориген” написали, что за первую неделю октября произошло подорожание на все продукты и товары в ОРДО.

“По разным группам товаров от 10% до 25%. Спиртное, мясо, крупы, макароны, соки и напитки”, — говорится сообщении.

При этом сепаратисты четко понимают, что с чем это может быть связано, но озвучить открыто боятся.

“Пока здравого обоснования таких всплесков при общей тенденции уменьшения зарплат и отсутствия роста социальных выплат никто не предоставил. Ждём разъяснения что это и в России происходит…”, —жалуются пользователи сети.

Источник: https://news.dn.ua