- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили17:01
- В Горловке боевики «ДНР» муштруют на плацу младших школьников15:58
- Немыря: Верховная рада блокирует ряд законов, касающихся переселенцев15:01
Всё, этими действиями Пушилин закопал собственный авторитет
Денис Пушилин поступает как настоящий хозяин своего слова: слово дал, слово забрал. ВрИО главы “ДНР” передумал возвращать в частную собственность ранее “национализированные” рынки, собственниками которых были олигархи. Об этом, во время визита в Горловку, заявил Денис Пушилин.
Всего в “республике” насчитывается 140 рынков. В 2015 году “республиканское” предприятие “Рынки Донбасса” начало поглощать указанные рынки, а в 2016 году была проведена полная “национализация”. На большинстве торговых объектах после этого поднялись тарифы за торговые места, начался тщательный контроль за уплатой “налогов”, а также регулярные тотальные проверки. “Налоговая ДНР” периодически получала разнарядки от “министерства доходов и сборов” на так называемый “сбор дани” с торговцев. Проще говоря, за спокойную торговлю запрашивалась пеня. Это было характерно для крупных городов – рынков Донецка, Горловки, Макеевки и др.
После прихода к власти ВрИО главы “ДНР” Дениса Пушилина, одним из его первых заявлений стало обещание вернуть частные рынки их прежним владельцам, а “госрынки” – в “муниципалитеты”. Но, все мы знаем цену его словам и пустым обещаниям.
“Проводится детальный анализ… Необходимо все проанализировать. Действительно был ряд нарушений, надо будет наработать четкий механизм. Я вижу несколько этапов, надо понять, что такое рынок, и чем он отличается от павильона. На основании данных правоохранительных органов будут приниматься решения. На третьем этапе нужно будет уйти от централизации рынков, есть мнение передать их на города… Но конкретные шаги будут в ближайшие время...”, – сказал Денис Пушилин.
Спустя меньше месяца, МММ-щик вдруг меняет своё решение и забывает об обещаниях. Возможно, это был бы не самый лучший ход в преддверии «выборов», но не в случае, когда он – по сути, единственный кандидат.
“Я слышал разные интерпретации… что рынки хотят назад отдать обратно олигархам, что олигархи возвращаются. Ничего такого и близко не будет. Более того, действительно, есть часть рынков, собственниками которых были люди, финансирующие националистические батальоны на Украине. Они оформляли рынки на подставных лиц и прочее. О таких рынках знают наши правоохранительные органы. Поэтому, конечно же, рынки возвращаться не будут”, – уточнил Пушилин.
С отказом от возврата рынков владельцам, жители оккупированных территории Донбасса связывают резкое подорожание продуктов и товаров с начала октября.
Своё негодование скачком цен в соцсетях выражают даже сторонники оккупантов, ранее безоговорочно поддерживающие идеи террористической власти.
В частности, на сепаратистском “telegram-канале “Донецкий Абориген” написали, что за первую неделю октября произошло подорожание на все продукты и товары в ОРДО.
“По разным группам товаров от 10% до 25%. Спиртное, мясо, крупы, макароны, соки и напитки”, — говорится сообщении.
При этом сепаратисты четко понимают, что с чем это может быть связано, но озвучить открыто боятся.
“Пока здравого обоснования таких всплесков при общей тенденции уменьшения зарплат и отсутствия роста социальных выплат никто не предоставил. Ждём разъяснения что это и в России происходит…”, —жалуются пользователи сети.
Источник: https://news.dn.ua
Теги: Донбасс, выборы, ДНР, боевики, Пушилин
- Стало известно, как боевики непризнанных "Л/ДНР" "готовятся" к выборам в Украине
- Пушилин заявил о срыве проведения выборов в «ДНР» и «ЛНР»
- Боевики "бредят" о выборах и не могут определиться с размерами "республики"
- Боевики создают «зеленые» коридоры для контрабанды и паникуют по поводу того, что Кремль бросает их на произвол судьбы
- “Выборы в ДНР”: Захарченко на фоне отсутствия выбора
- Басурин после смерти Захарченко пригрозил Украине бойней
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили17:01
- В Горловке боевики «ДНР» муштруют на плацу младших школьников15:58
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Россия срочно отправила в Азовское море боевые корабли: СМИ сообщили тревожную новость20:48
- Обнаружены тела пилотов, погибших при крушении Су-2720:11
- Нужно ли украинцам менять паспорт на ID-карту?19:54
- Активисты назвали "кровавую" торговлю с оккупантами неприемлемой19:42
- Томос для Украины. Почему решение Константинополя является историческим?19:20
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Как в домашних условиях почистить золотые украшения?22:42
- Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью22:15
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям16:55
- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака14:38
- Пять примет на удачу, которые сбываются всегда14:20
- Эпидемия началась: опасная болезнь скосила 143 тысячи украинцев13:20
- Самые счастливые имена для девочек08:54
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»
- Бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге. ВИДЕО
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети