- Армия РФ разожгла обстановку на линии фронта адскими ударами зениток и ПТРК, не успевая считать убитых боевиков12:51
- Черные сутки на Донбассе унесли жизни сразу четырех бойцов ВСУ - оккупанты РФ поплатились огромными потерями12:11
- Осень в оккупированной Горловке: соцсети11:49
- "Украина сюда не придет, других вариантов нет": Пасечник в Луганске рассказал, кто будет контролировать "ЛНР"11:30
- Боевики «ДНР» заранее заказывают могилы11:08
- Жебривский назвал сепаратистов "обезьянами с гранатой" и рассказал, когда на Донбассе наступит мир. ВИДЕО10:52
- Пропагандисты «ДНР» попались на собственном фейке о «повышении зарплат»10:28
- Пургин признал крах "ДНР": ""Республика" идет к своей гибели, о "будущем" "ДНР" можно больше не думать". ВИДЕО10:09
- В Горловке работников «Стирола» увольняют или отправляют в бесплатный отпуск09:50
- В оккупированном Донецке на 14 лет упекли за решетку бармена из местного кафе – за "шпионаж в пользу киевской хунты"09:31
Армия РФ разожгла обстановку на линии фронта адскими ударами зениток и ПТРК, не успевая считать убитых боевиков
Гибридная армия Российской Федерации всеми силами пытается расшатать ситуацию на линии фронта, применяя запрещенное вооружение и не жалея местных террористов.
Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" накаляют обстановку на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
В частности, за минувшие сутки, 10 октября, были обстреляны позиции Вооруженных сил Украины под Крымским, Новотошковским, Золотым, Степным, Троицким, Новолуганским и Зайцево.
Также российско-оккупационные войска нарушали режим "тишины" рядом с Авдеевкой, Красногоровкой, Марьинкой, Новомихайловкой, Старогнатовкой, Павлополем, Гнутовым, Лебединским и Широкиным Террористы "Л/ДНР" атаковали из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, а также гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения.
Более того, в районе Гнутово вел огонь снайпер боевиков. Противник понес потери в виде шести "200-х" и десяти "300-х".
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ
- Боевики "ЛДНР" получили достойный ответ от ВСУ: оккупанты считают многочисленные потери на Донбассе
- Оккупанты нанесли 24 удара за сутки: бойцы ВСУ стойко держат оборону на Донбассе, несмотря на потери
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" считают потери: бойцы ВСУ мощно ответили на провокации
- Операция Объединенных сил набирает обороты: за сутки на Донбассе бойцы ВС Украины нейтрализовали 4 российских боевиков
- За сутки семеро российских наемников и боевиков поплатились за обстрелы ВСУ: детали провокаций противника
- Бойцы ВСУ мощно отомстили врагу за побратимов: у российских оккупантов двенадцать убитых и раненых за сутки
- Армия РФ разожгла обстановку на линии фронта адскими ударами зениток и ПТРК, не успевая считать убитых боевиков12:51
- Черные сутки на Донбассе унесли жизни сразу четырех бойцов ВСУ - оккупанты РФ поплатились огромными потерями12:11
- Осень в оккупированной Горловке: соцсети11:49
- "Украина сюда не придет, других вариантов нет": Пасечник в Луганске рассказал, кто будет контролировать "ЛНР"11:30
- Боевики «ДНР» заранее заказывают могилы11:08
- Жебривский назвал сепаратистов "обезьянами с гранатой" и рассказал, когда на Донбассе наступит мир. ВИДЕО10:52
- Пропагандисты «ДНР» попались на собственном фейке о «повышении зарплат»10:28
- Пургин признал крах "ДНР": ""Республика" идет к своей гибели, о "будущем" "ДНР" можно больше не думать". ВИДЕО10:09
- В Горловке работников «Стирола» увольняют или отправляют в бесплатный отпуск09:50
- В оккупированном Донецке на 14 лет упекли за решетку бармена из местного кафе – за "шпионаж в пользу киевской хунты"09:31
- Армия РФ разожгла обстановку на линии фронта адскими ударами зениток и ПТРК, не успевая считать убитых боевиков12:51
- Мало не покажется. Путин сделал угрожающее заявление12:31
- Черные сутки на Донбассе унесли жизни сразу четырех бойцов ВСУ - оккупанты РФ поплатились огромными потерями12:11
- Осень в оккупированной Горловке: соцсети11:49
- "Украина сюда не придет, других вариантов нет": Пасечник в Луганске рассказал, кто будет контролировать "ЛНР"11:30
- Боевики «ДНР» заранее заказывают могилы11:08
- Жебривский назвал сепаратистов "обезьянами с гранатой" и рассказал, когда на Донбассе наступит мир. ВИДЕО10:52
- Пропагандисты «ДНР» попались на собственном фейке о «повышении зарплат»10:28
- Пургин признал крах "ДНР": ""Республика" идет к своей гибели, о "будущем" "ДНР" можно больше не думать". ВИДЕО10:09
- Песня украинской группы впервые вошла в ТОП-10 чарта Shazam (ВИДЕО)10:00
- Диетологи объяснили, почему обязательно нужно завтракать22:15
- Как нормализовать давление без лекарств17:10
- Этот напиток желательно пить каждый день15:35
- Названо проверенное народное средство от гриппа09:49
- Родинки по Зодиаку09:15
- Грипп в Украине: медики предупредили о еще одном опасном штамме08:45
- Что нельзя делать мужу и жене: приметы семейной жизни08:09
- Часть Украины "уйдет" под воду: климатологи шокировали прогнозом21:56
- «Сезон охоты» открыт: Чем грозит неоформленным работникам встреча с полицией20:58
- Медики рассказали, полезно ли спать днем взрослому человеку22:45
- Под Горловкой серьезные бои: в городской морг свозят погибших
- Боевики начинают готовить таможню для транспортных средств
- Плохие новости для "Л/ДНР": Путин подписал неожиданный указ по Донбассу
- Сразу же после взрыва на складе в Ичне россияне начали масштабный обстрел: бьют по ВСУ из зениток и 120-мм минометов
- Ситуация в "ЛНР": в оккупированном Алчевске взорван пассажирский автобус
- Наемники ОРДО подорвались на минном поле: названо число погибших
- 40 дней со дня смерти Захарченко: на поминки в Донецк приехал неожиданный российский гость из Москвы
- Удар танков и тяжелой артиллерии: появилось видео, как ВСУ разгромили "россиян" при высадке к югу от Донбасса
- Боевики «ДНР» переносят блокпосты впритык к жилым домам Донецка
- В ОРДО не работает Vodafone: в «минсвязи» объяснили причину