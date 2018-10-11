Армия РФ разожгла обстановку на линии фронта адскими ударами зениток и ПТРК, не успевая считать убитых боевиков

11.10.2018 12:51

Гибридная армия Российской Федерации всеми силами пытается расшатать ситуацию на линии фронта, применяя запрещенное вооружение и не жалея местных террористов.

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" накаляют обстановку на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

В частности, за минувшие сутки, 10 октября, были обстреляны позиции Вооруженных сил Украины под Крымским, Новотошковским, Золотым, Степным, Троицким, Новолуганским и Зайцево.

Также российско-оккупационные войска нарушали режим "тишины" рядом с Авдеевкой, Красногоровкой, Марьинкой, Новомихайловкой, Старогнатовкой, Павлополем, Гнутовым, Лебединским и Широкиным Террористы "Л/ДНР" атаковали из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, а также гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения.

Более того, в районе Гнутово вел огонь снайпер боевиков. Противник понес потери в виде шести "200-х" и десяти "300-х".