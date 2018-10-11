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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» заранее заказывают могилы

11.10.2018 11:08
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Боевики «ДНР» заранее заказывают могилы

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» несут постоянные потери, истинные цифры которых скрываются главарями боевиков. Кроме того, могилы для боевиков бронируются заранее.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщают, что боевики «ДНР» несут серьезные боевые и не боевые потери в живой силе. Число тех, кто отправляется на кладбище, старательно скрывается. Кроме того, для боевиков заранее «бронируются могилы».

Так, во временно оккупированном Донецке боевиками «ДНР» на «завтра заняты 9 захоронений»:

«Из подслушенного разговора женщин «ополченцы всё заняли. на завтра — 9 захоронений»»,
«Вакантные могилы?»,
«Для них там бронь держат».



Теги: Донбасс, кладбище, заказ, могила, ДНР, боевики, потери
 
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