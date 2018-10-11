Боевики «ДНР» заранее заказывают могилы

11.10.2018 11:08

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» несут постоянные потери, истинные цифры которых скрываются главарями боевиков. Кроме того, могилы для боевиков бронируются заранее.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщают, что боевики «ДНР» несут серьезные боевые и не боевые потери в живой силе. Число тех, кто отправляется на кладбище, старательно скрывается. Кроме того, для боевиков заранее «бронируются могилы».

Так, во временно оккупированном Донецке боевиками «ДНР» на «завтра заняты 9 захоронений»:

«Из подслушенного разговора женщин «ополченцы всё заняли. на завтра — 9 захоронений»»,

«Вакантные могилы?»,

«Для них там бронь держат».