На поселок на Донетчине упало 12 снарядов: повреждены дома и хозпостройки

11.10.2018 21:44

В селе Водяное под Мариуполем в результате обстрела разрушено и повреждено несколько жилых домов и хозяйственных построек. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

Обстрел поселка проводился 9 октября с 7:23 до 9:25 со стороны боевиков. Вооруженные формирования Российской Федерации применили артиллерию калибра 122 мм и 152 мм. Боеприпасы попали во дворы жилого сектора Водяного.

Так, в результате обстрела была повреждена линия электропередач, крыша одного здания, стена другого, а третье здание разрушено полностью. Кроме того, во дворе одного из домовладений разрушена баня.

В целом представители украинской стороны СЦКК обнаружили 12 воронок от снарядов калибра 122 мм на улицах и в четырех дворах, а также 1 воронку в болотистой местности. Неразорвавшихся снарядов и пострадавших граждан не зафиксировано.