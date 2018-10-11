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Архив - Донецкая область

На поселок на Донетчине упало 12 снарядов: повреждены дома и хозпостройки

11.10.2018 21:44
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На поселок на Донетчине упало 12 снарядов: повреждены дома и хозпостройки

В селе Водяное под Мариуполем в результате обстрела разрушено и повреждено несколько жилых домов и хозяйственных построек. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.
Обстрел поселка проводился 9 октября с 7:23 до 9:25 со стороны боевиков. Вооруженные формирования Российской Федерации применили артиллерию калибра 122 мм и 152 мм. Боеприпасы попали во дворы жилого сектора Водяного.
Так, в результате обстрела была повреждена линия электропередач, крыша одного здания, стена другого, а третье здание разрушено полностью. Кроме того, во дворе одного из домовладений разрушена баня.
В целом представители украинской стороны СЦКК обнаружили 12 воронок от снарядов калибра 122 мм на улицах и в четырех дворах, а также 1 воронку в болотистой местности. Неразорвавшихся снарядов и пострадавших граждан не зафиксировано.



Теги: Донбасс, Мариуполь, разрушения, снаряды, Водяное
 
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