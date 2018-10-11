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Архив - Донецкая область

Новый главарь "ДНР" Пушилин хочет оторваться от влияния Кремля и заручился поддержкой известного украинского олигарха

11.10.2018 08:20
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Новый главарь "ДНР" Пушилин хочет оторваться от влияния Кремля и заручился поддержкой известного украинского олигарха

Бывший "МММщик" Денис Пушилин уже не раз посетил Москву, но там встречается и ведет переговоры не только с официальным куратором Кремля Владиславом Сурковым, чьей поддержкой на предстоящих "выборах" уже заручился.

В Москве живет "тайный партнер" нынешнего "главного сепаратиста". Источники в оккупированном Донецке утверждают, что "кандидат №1" на "выборах в ДНР" Денис Пушилин прикладывает ряд усилий, чтобы заручиться поддержкой людей влиятельных и богатых.

СМИ публикуют информацию о его альянсе с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко, сообщает "Диалог.UA".

Телеграм-канал "Это ДНР, детка!" пишет о надеждах Пушилина выстроить собственную вертикаль власти, равноудаленную от всех центров. Именно это стремление подталкивают главаря "республики" к поискам новых союзников, которые в будущем, как он надеется, упрочат его позиции.



Теги: Донецк, Донбасс, Москва, переговоры, ДНР, Пушилин, Сурков, куратор
 
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