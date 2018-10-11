Осень в оккупированной Горловке: соцсети

11.10.2018 11:49

Война-войной, а у природы на повестке дня — осень.

Фото из временно оккупированной Горловки были опубликованы на сайте Gorlovka.ua, передает donpress.com.

На снимке — улицы города в обрамлении желто-красно-зеленой листвы, мягкий солнечный свет и неповторимый уют бабьего лета.