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Шахтеры Донбасса отказываются спускаться в шахту из-за долгов по зарплате
Горняки шахты Капитальная требуют погасить около 90 миллионов гривен задолженности по зарплатам.
Горняки шахт Капитальная Донецкой области отказываются спускаться в шахту, требуя погашения задолженности по заработной плате. Об этом в четверг, 11 октября, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.
"Как сообщил Александр Абрамов, заместитель председателя независимого профсоюза горняков Украины, председатель местной организации НПГУ г.Мирноград, Покровский район, вчера шахтеры III-IV смен шахты Капитальная ГП Мирноградуголь отказались спускаться в шахту в связи с невыплатой заработной платы. Сегодня часть шахтеров с первой смены также отказались спускаться в шахту и продолжают акцию протеста", - говорится в сообщении.
Он отметил, что руководство шахты вынуждает горняков писать заявления на неоплачиваемый отпуск, чтобы скрыть протест.
По его словам, на собрании трудового коллектива шахты Капитальная горняки обсуждают дальнейший план действий и принимают соответствующие решения.
Основное требование шахтеров - погашение задолженности по заработной плате, которая составляет 90 млн грн, подчеркнул Волынец.
Теги: Донбасс, шахта, долг, зарплата, спуск, шахтеры
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