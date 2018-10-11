В Горловке работников «Стирола» увольняют или отправляют в бесплатный отпуск

11.10.2018 09:50

Оккупационные «власти ДНР» уже передумали «запускать» «Стирол» во временно оккупированной Горловке. Работников отправляют в бесплатные отпуска или увольняют.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что оккупационные «власти ДНР» работникам «Стирола», о «запуске» которого было сделано много громких заявлений, предлагают увольняться или идти в бесплатный отпуск.

Причин, по которым «запуск» отменен, не называют:

«Стирол уже не открывают, принятый на работу народ — либо увольняйтесь, либо бесплатный»