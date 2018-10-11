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Военные ООС уничтожили позиции НВФ. ВИДЕО

11.10.2018 16:17
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Военные ООС уничтожили позиции НВФ. ВИДЕО

Украинские военнослужащие уничтожили позицию подразделений НВФ, чем нанесли врагу потери личного состава. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц».
На своей странице в соцсети он разместил соответствующее видео и написал, что в результате взрыва на «опорнике» врага, «бригада-200» пополнилась очередными «добровольцами». Так, военный пишет:
«ВОП (взводно-опорный пункт) российско-оккупационных войск, а в миру «колорадов», дымит, опять осы (бойцы Объединенных сил) «бесчинствуют». Пару секунд был ВОП и нет, шучу, есть только большая воронка и парочка новых «контрактников» в «бригаде-200».

Источник ДонПресс



Теги: Донбасс, уничтожение, НВФ, ООС
 
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