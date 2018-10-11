Военные ООС уничтожили позиции НВФ. ВИДЕО

11.10.2018 16:17

Украинские военнослужащие уничтожили позицию подразделений НВФ, чем нанесли врагу потери личного состава. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц».

На своей странице в соцсети он разместил соответствующее видео и написал, что в результате взрыва на «опорнике» врага, «бригада-200» пополнилась очередными «добровольцами». Так, военный пишет:

«ВОП (взводно-опорный пункт) российско-оккупационных войск, а в миру «колорадов», дымит, опять осы (бойцы Объединенных сил) «бесчинствуют». Пару секунд был ВОП и нет, шучу, есть только большая воронка и парочка новых «контрактников» в «бригаде-200».

Источник ДонПресс