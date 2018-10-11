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Заменяют хлор марганцовкой! Оккупанты очищают питьевую воду перманганатом калия и активированным углем, Кремлю судьба жителей ОРДЛО неинтересна
Власти «ДНР» при очистке питьевой водой пользуются перманганатом калия и активированным углем. Об этом сообщает координатор ИС Дмитрий Тымчук в Фейсбуке.
В районах Донбасса, контролируемых оккупационной администрацией «ДНР», в сентябре-начале октября с.г. резко возросло количество отравлений среди местного населения. Речь в первую очередь идет о н.п. Донецк, Макеевка, Горловка.
Как свидетельствуют документы (см. скрины), ситуация объясняется банально: администрация «ДНР» попросту травит население питьевой водой, не будучи в состоянии обеспечить ее надлежащую очистку до приемлемого уровня.
Причина же состоит в том, что РФ не обеспечивает оккупированные ею территории, а именно – фильтровальные станции, - жидким хлором. Оккупанты пытаются выкручиваться из ситуации, заменяя хлор при очистке воды перманганатом калия (обычной «марганцовкой») и активированным углем. Но и тех, как следует из документов, катастрофически не хватает.
Ввиду этого оккупационная администрация «ДНР» слезно просит у Минэкономразвития РФ (письма направлены на имя курирующего «ЛДНР» замминистра С.Назарова), раз уж нет жидкого хлора, выделить «в кратчайшие сроки» хотя бы 10 тонн «марганцовки» и 40 тонн активированного угля.
Хотя расщедрится ли российское министерство на столь щедрый подарок для оккупированных самой Россией территорий – большой вопрос. И едва ли на Москву подействуют угрозы ею же назначенной оккупационной администрации «ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с полной остановкой подачи воды питьевого качества».
Данная ситуация для самих жителей оккупированных территорий, понятно, покрыта мраком тайны. Травятся – ну и бог с ними. Кремлю их судьба неинтересна, - пишет Тымчук.
Теги: Донбасс, отравление, вода, хлор, марганец, ДНР
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