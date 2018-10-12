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Дончанин о "выборах": "Вспомните эти фото, когда опять по ТВ увидите согнанные толпы на очередную хр**ь в Донецке
Студентов вузов, расположенных на оккупированной части Донецкой области, заставили дать письменные обязательства о том, что на предстоящих "выборах" главаря "ДНР" они поддержат нынешнего "и. о. главы" Дениса Пушилина. Как пишет популярный блогер из Донецка, публикующийся под ником Фашик Донецкий, уже сейчас очевидно, что никаких "выборов" на оккупированной части Донецкой области не будет.
А будет цирк и фарс, который готовят политтехнологи под руководством приехавшего из Москвы специалиста, известного в "ДНР" по прозвищу "Патриот", передает "Диалог.UA". Этот человек уже проводит совещания с местными "чиновниками" в доме по адресу: бульвар Пушкина,7б, то есть, в бывшей резиденции уничтоженного Александра Захарченко. Политтехнолог обязал руководителей всех ведомств в оккупационной "власти" обеспечить явку бюджетников на "выборы" и их голосование, конечно же, за Пушилина. А для перестраховки со студентов уже взяли соответствующие письменные обязательства, о которых было сказано выше.
"Во все так называемые вузы недореспублики пришел приказ о том, что нужно собрать со студентов, которые теоретически имеют право голосовать на фейковых выборах, письменные обязательства о поддержке бывшего МММщика. Добровольно-принудительно задача была выполнена, все бумажки с подписями студентов были переданы в так называемое "минообразования и науки дыныры". Забыл. Вот такую х**нь подписывали студенты. Это не я придумал, не-а. Гляньте на фото", - отмечает житель Донецка.
Такой экзотический для нашего восприятия "предвыборный ход" объясняется очень просто: всем - и оккупационной "власти", и ее российским кураторам – более чем очевидно, что явка на "выборы" будет ниже некуда. Потому уже сейчас идет лихорадочный поиск различных альтернативных способов легитимизации нового "главы". Сам же Денис Пушилин – личность крайне непопулярная в "ДНР". Имеет репутацию мошенника, и с ним связаны самые пессимистические ожидания. Для рядовых жителей "республики" Пушилин – "голодный" вор, желающий дорваться до "кормушки", для предпринимателей – никуда не годный управленец, который не решит главной проблемы – не ликвидирует надоевшую всем неопределенность.
К тому же все понимают, что в нынешней ситуации должность главаря "ДНР" - это билет в один конец – на встречу с Кобзоном и Захарченко. И главное, отмечает блогер, - простые люди понимают, что они не решают ничего. Ведь "народная республика" - одно название. А на самом деле на оккупированной территории Донбасса мнение народа никого не интересует. "Морали нет. Но, когда в очередной раз по ТВ увидите толпы людей, которых согнали на очередную пропагандистскую хрень в Донецке, вспомните об этих фото. На похоронах захараста, гиви и моторолы было тоже самое - людей гнали из-под палки ради картинки. Пользуйтесь серым веществом, когда вам роспропаганда показывает очередную хрень. Головой можно не только есть", - резюмирует Фашик Донецкий.
Теги: Донецк, Донбасс, выборы, ДНР
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