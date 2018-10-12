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Много убитых и раненых: защитники Украины мастерски отразили нападение врага на Донбассе

12.10.2018 09:45
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Много убитых и раненых: защитники Украины мастерски отразили нападение врага на Донбассе

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" неоднократно открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в том числе из запрещенного оружия. За минувшие сутки, 11 октября, российско-террористические войска на временно оккупированном Донбассе 27 раз нарушили режим тишины, передает "Диалог.UA".

Более того, противник около 10 раз применил запрещенное минскими договоренностями вооружение. К счастью, потерь среди украинских военных не было зафиксировано. Отмечается, что гибридная армия Российской Федерации осуществляла обстрелы позиций Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутовое, Водяное, Лебединское и Широкиное.

Также известно, что защитники Водяного пострадали от ударов из боевых машин пехоты. По данным разведки, за прошедшие сутки уничтожены двое боевиков российско-оккупационных войск, шестеро были ранены. Напомним, по боевикам на Донбассе нанесен массивный удар. Ранее черные сутки на Донбассе унесли жизни сразу четырех бойцов ВСУ.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, война, ДНР, ЛНР
 
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