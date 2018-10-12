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На Азовском море ведется бой. В Мариуполь прибыл Президент Украины
Президент Украины Петр Порошенко посетит тактико-специальные учения ВМС и ВСУ в Азовском море под Мариуполем.
12.35 В данный момент военные и журналисты ожидают прибытия Петра Порошенко на берегу моря на полигоне в районе Урзуфа.
В учениях планирую задействовать около 600 военнослужащих и до 150-ти единиц техники. Будут отработаны действия различных сил обороны на участке морского побережья с высадкой морского десанта условного противника. К учениям привлечены подразделения ВМС сухопутных войск и воздушных сил ВСУ, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.
Учения пройдут в несколько этапов. Сначала бой будет вестись на воде, чтобы не допустить высадку десанта. Затем на суше военные будут пытаться окружить противника.
В учениях примут участие малые бронированные артиллерийских катеров и катеров морской охраны в учениях задействуют системы противовоздушной обороны.
12.55 - Прибыл Президент, здоровается с командующим.
"Військові навчання по обороні морського узбережжя Азовського моря. Перевірка готовності сил і військ до відсічі можливої російської агресії з морського напрямку.", - сообщил о своем визите в Мариуполь Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Азовское море, Мариуполь, учения, Порошенко
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