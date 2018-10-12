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"Приятного аппетита". В ОРДЛО прибыла «гумпомощь» с опарышами
12.10.2018 10:00
На оккупированную территорию Донбасса из России прибыла так называемая гуманитарная помощь с опарышами. Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») на своей странице в соцсети.
Военный опубликовал соответствующее фото и сообщил, что жители ОРДЛО получили рулеты, у которых, судя по наличию в них опарышей давно истек срок годности. Штефан пишет:
«Вот только вчера была встреча Суркова и чиПушилина со словами поддержки оккупационной власти российской pedeрацией и уже сегодня на Донбассе получили гуманитарную помощь. Конечно „русские братья“ волнуются за жителей Донбасса и поставляют с продуктами питания высококалорийный белок. Как говорится — два в одном».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, червь, гуманитарная помощь, ОРДЛО
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