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«Снимают с ролей». Пореченков пожаловался на проблемы после визита в «ДНР»
Поддержавший оккупацию Донбасса российский актер Михаил Пореченков заяивл, что из-за поездки в «ДНР» ему начали отказывать в ролях и перестали звать сниматься в кино. Об этом он сообщил в интервью росСМИ.
Актер отмечает:
«Стали снимать с ролей. Уже с утвержденных проектов. Нет, меня это не смущает. Значит, так надо».
Российские журналисты отмечают, что по словам актера, он никогда не уклонялся от политики, выражал позицию по аннексии Крыма и оккупации Донбасса, и даже комментировал смерть главы террористов «ДНР» Александра Захарченка. Также, Пореченков добавил:
«Бывает по-всякому. Мне просто сообщают, что роль отдали другому. Все. Сначала думал, что это совпадение. Потом это повторялось раз за разом. Я начал смотреть, куда ведут ниточки и кто выпускает проект. Все встало на места».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, актер, ДНР
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