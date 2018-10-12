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«Снимают с ролей». Пореченков пожаловался на проблемы после визита в «ДНР»

12.10.2018 15:21
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«Снимают с ролей». Пореченков пожаловался на проблемы после визита в «ДНР»

Поддержавший оккупацию Донбасса российский актер Михаил Пореченков заяивл, что из-за поездки в «ДНР» ему начали отказывать в ролях и перестали звать сниматься в кино. Об этом он сообщил в интервью росСМИ.

Актер отмечает:

«Стали снимать с ролей. Уже с утвержденных проектов. Нет, меня это не смущает. Значит, так надо».

Российские журналисты отмечают, что по словам актера, он никогда не уклонялся от политики, выражал позицию по аннексии Крыма и оккупации Донбасса, и даже комментировал смерть главы террористов «ДНР» Александра Захарченка. Также, Пореченков добавил:

«Бывает по-всякому. Мне просто сообщают, что роль отдали другому. Все. Сначала думал, что это совпадение. Потом это повторялось раз за разом. Я начал смотреть, куда ведут ниточки и кто выпускает проект. Все встало на места».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, актер, ДНР
 
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