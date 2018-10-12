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"Угадайте, что поют пьяные дончане и луганчане в Буче: вы даже не можете себе представить", - Сазонов
Политолог Кирилл Сазонов рассказал об эпизоде, свидетелем и участником которого он стал и который является более чем красноречивым подтверждением того, что понятия "дончанин", "луганчанин" и "адепт русского мира" зачастую совсем не тождественны.
Политолог в своем блоге на inforesist рассказал о том, что однажды вечером, будучи дома (живет Сазонов в пригороде Киева Буче, где также проживает немало переселенцев с Донбасса, работающих в столице, - ред.), услышал, как собравшиеся в расположенной неподалеку лесопосадке на пикник его соседи-переселенцы голосами поют… Гимн Украины, передает "Диалог.UA".
И на приветствие Сазонова "Слава Украине!" они ответили "Героям слава!". "Вы можете представить россиян или дончан, которые поют гимн РФ?" - задает риторический вопрос политолог. Действительно, на оккупированной части Донбасса нет культа России как бы ни старались пропагандисты. Зато переселенцы из Донецка и Луганска зачастую куда более патриотично настроены, чем коренные жители территорий, куда они приехали.
Причина этого проста: люди на своем опыте убедились, что второй родины нет и быть не может, а участь предателя всегда печальна и незавидна, какие бы "бочки варенья и корзины печенья" ни сулили те, кто предлагает предать свою страну. "Я уже сутки хотел об этом написать, но не мог найти нужные слова. Чтобы без пафоса, но в полном объеме. Не нашел слов, потому, как могу, изложу. Я живу в специфическом месте. Маленький квартал пятиэтажных новостроек в Буче. Стоянка — сплошные номера АН или ВВ. 70% жителей — переселенцы из Донецка и Луганска. Киев по ценам на жилье для переселенцев дороговат, а вот Буча — самое то.
Мы давно перезнакомились уже. И вот я курю на балконе, под окном поле, дальше посадка…, люди пьют и жарят шашлык на костре. Соседи. Из Луганска. А часов в 11 ночи они уже здорово пьяные начинают петь. А я как раз опять вышел на перекур. Угадайте, что поют пьяные дончане и луганчане в Буче. Интересно? Не "владимирский централ" и не "бременских музыкантов". Они поют Гимн Украины. И я, срывая голос, ору им в паузе — Слава Украине!
И в ответ через все поле из посадки — Героям Слава! Вы можете представить россиян или дончан, которые поют гимн РФ? Так ото ж", - рассказал показательную историю политолог. Ранее эксперт предупредил предателей Украины с Донбасса, чтобы они не обольщались: за каждым сепаратистом все равно придут. Напомним, житель Луганска объяснил, почему луганчане не будут жить хорошо. Также надпись в Донецке показала реальное отношение местного населения к России.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, гимн, ДНР
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