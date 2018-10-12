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Захарченко жив? В Донецке замечен боевик, похожий на главаря ДНР

12.10.2018 09:37
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Захарченко жив? В Донецке замечен боевик, похожий на главаря ДНР

Кадры с мужчиной в камуфлированной одежде появились в соцсетях.

Он посетил траурные мероприятия по случаю 40 дней со дня уничтожения в центре Донецка главаря боевиков Захарченко. На схожесть неизвестного боевика с убитым главарем донецких террористов обратила внимание блогер БыльБылева, передает "Диалог.UA". Сепаратист в камуфляже действительно имеет сходство с Захарченко. У обоих одинаковые прически и похожее телосложение. "И пузо такое же", - съязвила в комментарии блогер.


Кстати, она же обратила внимание и на странный забор, появившийся недавно на могиле Захарченко. В комментариях объяснили, что на кладбище – это элитное место, здесь похоронены известные боевики, к примеру, такие как Моторола. Могила уничтоженного главаря Захарченко как раз и находится рядом с убитыми боевиками Павловым и Толстым. Однако почему забор появился именно сейчас, неизвестно.

Кстати, на поминках террориста был и главарь боевиков, пришедший на смену уничтоженному Мотороле. Как известно, террорист Жога попал в смертельное ДТП, в котором погибла находившаяся с ним рядом его девушка. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, боевик, ДНР, Захарченко
 
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