Захарченко жив? В Донецке замечен боевик, похожий на главаря ДНР

12.10.2018 09:37

Кадры с мужчиной в камуфлированной одежде появились в соцсетях.

Он посетил траурные мероприятия по случаю 40 дней со дня уничтожения в центре Донецка главаря боевиков Захарченко. На схожесть неизвестного боевика с убитым главарем донецких террористов обратила внимание блогер БыльБылева, передает "Диалог.UA". Сепаратист в камуфляже действительно имеет сходство с Захарченко. У обоих одинаковые прически и похожее телосложение. "И пузо такое же", - съязвила в комментарии блогер.



Кстати, она же обратила внимание и на странный забор, появившийся недавно на могиле Захарченко. В комментариях объяснили, что на кладбище – это элитное место, здесь похоронены известные боевики, к примеру, такие как Моторола. Могила уничтоженного главаря Захарченко как раз и находится рядом с убитыми боевиками Павловым и Толстым. Однако почему забор появился именно сейчас, неизвестно.

Кстати, на поминках террориста был и главарь боевиков, пришедший на смену уничтоженному Мотороле. Как известно, террорист Жога попал в смертельное ДТП, в котором погибла находившаяся с ним рядом его девушка.



Источник: www.dialog.ua

