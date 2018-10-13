Из-за обстрела жители Донецка остались без света

13.10.2018 13:57

В результате ночного обстрела около 20 тысяч жителей Петровского района оккупированного Донецка остались без света. Об этом сообщил «глава районной администрации» Максим Жуковский.

В частности, представитель оккупационной «власти» отметил:

«В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Порядка 20 тысяч жителей поселка 12-й Петровского района остались без света».

По его словам, сегодня утром специалисты уже приступили к ремонтно-восстановительным работам.

Источник ДонПресс