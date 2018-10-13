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Архив - Донецкая область

Из-за обстрела жители Донецка остались без света

13.10.2018 13:57
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Из-за обстрела жители Донецка остались без света

В результате ночного обстрела около 20 тысяч жителей Петровского района оккупированного Донецка остались без света. Об этом сообщил «глава районной администрации» Максим Жуковский.
В частности, представитель оккупационной «власти» отметил:
«В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Порядка 20 тысяч жителей поселка 12-й Петровского района остались без света».
По его словам, сегодня утром специалисты уже приступили к ремонтно-восстановительным работам.
Источник ДонПресс



Теги: Донецк, Донбасс, электричество, свет, обстрел
 
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