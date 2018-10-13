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Наемники РФ пошли в атаку на ВСУ, есть раненые и убитые
Обострение на востоке Украины не спадает, террористы РФ наращивают обстрелы, в том числе все чаще применяют против сил ООС запрещенное минскими соглашениями оружие. Как отмечают в Штабе ООС, на линии соприкосновения за минувшие сутки 12 октября зафиксировано 26 случаев ведения огня. Боевики четыре раза применили тяжелый калибр, выпустив по ВСУ 6 мин 120-мм калибра и 8 мин 82-мм калибра, передает "Диалог.UA".
Украинским бойцам пришлось 11 раз открывать ответный огонь, у ВСУ за прошедшие сутки одна нелетальная потеря. В тоже время список "200-х" у террористов опять пополнился: за прошедшую пятницу у наемников РФ двое уничтоженных и двое раненых.
На луганское направление за 12 октября пришлось 7 прицельных вражеских обстрелов. Здесь армия РФ применила против ВСУ запрещенную артиллерию и минометы.
Под огонь российских "освободителей" попали силы ООС возле Новолуганского, Троицкого, Светлодарска, Новоалександровки, Новозвановки, Золотого-4. 19 фактов срыва террористами перемирия зафиксировано на донецком направлении. "Армия" "ДНР" открывала огонь по расположениям ВСУ вблизи Гнутово, Лебединского, Павлополя, Марьинки, Чермалыка, Красногоровки, Новотроицкого, Старогнатовки. С начала текущих суток 13 октября, наемники пять раз прицельно обстреляли силы ООС, в том числе из 82-мм минометов. Атаки террористов на луганском направлении пришлись на наши расположения вблизи Вольного. На донецком направлении террористы накрыли огнем украинские позиции около Широкино, Водяного, Лебединского. Напомним, на Донбассе уничтожен российский боевик из Питера, на счету которого десятки жизней бойцов ООС. Добавим, по террористам РФ массированно ударили, наемники скончались, от позиции осталась громадная воронка.
Теги: Донбасс, атака, ДНР, ЛНР, ВСУ, наемники
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