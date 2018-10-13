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Пушилин пообещал компенсировать оплату услуг ЖКХ для переселенцев
13.10.2018 19:43
Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин поручил соответствующим службам проработать вопрос компенсации оплаты услуг ЖКХ для переселенцев. Об этом он заявил в так называемым «Совете министров ДНР».
Пушилин сообщил, что поручил проработать вопрос компенсации оплаты услуг ЖКХ для тех граждан, которые пострадали в результате боевых действий, и проживают в социальных объектах:
«Необходимо проработать механизм списания задолженности. Принять меры по социализации вынужденных переселенцев. Определить категории граждан, проживающих в пунктах временного размещения. Провести анализ имеющегося маневренного фонда».
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, компенсация, ЖКХ, услуги, ДНР, Пушилин, переселенцы
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