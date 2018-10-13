Пушилин пообещал компенсировать оплату услуг ЖКХ для переселенцев

13.10.2018 19:43

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин поручил соответствующим службам проработать вопрос компенсации оплаты услуг ЖКХ для переселенцев. Об этом он заявил в так называемым «Совете министров ДНР».

Пушилин сообщил, что поручил проработать вопрос компенсации оплаты услуг ЖКХ для тех граждан, которые пострадали в результате боевых действий, и проживают в социальных объектах:

«Необходимо проработать механизм списания задолженности. Принять меры по социализации вынужденных переселенцев. Определить категории граждан, проживающих в пунктах временного размещения. Провести анализ имеющегося маневренного фонда».

Источник ДонПресс