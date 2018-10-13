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В Ичне продолжают греметь одиночные взрывы
13.10.2018 11:39
Сегодня утром на территории шестого арсенала возле поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области продолжаются мероприятия по ликвидации последствий взрывов боеприпасов.
Об этом сообщают в пресс-службе Минобороны, передает donpress.com.
По данным ведомства, интенсивность взрывов в ночное время значительно снизилась. На данный момент на территории арсенала работает аэроразведка, пожарные танки, инженерная и специальная техника ВСУ,. Кроме того, 15 групп разминирования продолжают работать на технической территории.
В ГосЧС добавили, что за минувшие сутки пожарная авиация — самолеты Ан-32П и вертолет Ми-8 — осуществила 39 сбросов воды (186 тонн).
Также, саперы очищали от боеприпасов 16 населенных пунктов, расположенных вокруг складов.
Теги: Донбасс, пожарные, боеприпасы, склад, Черниговская область, ВСУ, взрывы, Минобороны, арсенал
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