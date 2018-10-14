Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев у детей и заполняют непонятные анкеты

14.10.2018 13:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев у детей и заполняют непонятные анкеты

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области озадачены действиями боевиков «ДНР» и российских оккупантов на блокпостах вблизи линии разграничения. Теперь отпечатки пальцев берут даже у детей. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают в соцсетях жители временно оккупированных территорий на блокпостах на въезд на временно оккупированные территории Донетчины боевики «ДНР» и российские оккупанты» пытаются брать отпечатки пальцев даже у 16-летних детей. Кроме того, боевики на блокпостах заполняют какие-то анкеты на украинском языке:
«А я вам расскажу — ехал с сестрой (16 лет) у нее ID, вытяг забыли взять, отправили к ментам, хотели отпечатки взять, мы категорически отказались по скольку не могли сказать для чего и на каком основании, мурыжили голову мин 40 после чего мы проехали».
«Но какую то анкету (к моему удивлению, анкета была на украинском) заполняли они на компьютере»
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, дети, отпечатки пальцев, блокпост, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх