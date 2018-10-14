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Бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге. ВИДЕО
Украинские воины на днях ликвидировали еще одну позицию гибридной армии РФ. Не повезло террористам на Светлодарской дуге. Кадрами атаки ВСУ поделилась "ЛентаUA.net" со ссылкой на известного волонтера Юрия Мысягина.
14 октября, в День защитника Украины, Мысягин сделал украинцам подарок. Он обнародовал феерические кадры удара бойцов ООС по позиции оккупанта на Донбассе. Спецоперацию провела легендарная боевая группа К-2 из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Она нанесла несколько мощных ракетных ударов по позиции врага, полностью ее разгромив. Доказательство тому - впечатляющие кадры, снятые беспилотником. Пользуясь случаем, Мысягин поздравил всю Украину с большим праздником. "С Днем защитника Украины! Всех, кто с оружием на передовой и всех, кто помогал и продолжает помогать в тылу! С праздником, с нашим общим Праздником! Слава Украине!" - написал в Facebook волонтер.
Теги: Донбасс, враг, бойцы, ВСУ, Светлодарская дуга, позиции
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