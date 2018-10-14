"Братские ЛНР и ДНР" наконец задумались о собственном "безвизе" – фейковые републики могут снести таможню

14.10.2018 10:50

Более четырех лет просторами интернета гуляла шутка про "Л/ДНР" о "разделении братских народов". И действительно: люди, призывающие в мифическую Новороссию Днепр, Харьков, Одессу и тд, до сих пор оказались не в состоянии даже объединиться даже в рамках Донбасса.

В "ДНР" и "ЛНР" перед предстоящими " выборами" с подачи Москвы снова заговорили о "объединении республик". Там говорят об упразднении таможни, передает "Российский Диалог".

По данным издания, уже в октябре-ноябре можно ждать упразднение таможен между самопровозглашенными террористическими "республиками". Об этом в своем телеграм-канале сообщил "депутат Народного совета Донецкой народной республики" Владислав Бриг. Пари этом сепаратист уверяет, чо для этого шага уже разработан весь необходимый пакет документов. В преддверии "выборов" о необходимости упразднения таможен в один голос, с подачи Москвы заявляли ставленники Кремля Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Источник: dialog.ua