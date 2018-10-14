На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружение и схлопотали "ответку" от ВСУ

14.10.2018 08:24

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли украинские позиции, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает segodnya.ua.

"За прошедшие сутки, 13 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 26 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов 10 раз было применено вооружение, запрещенное минского договоренностями", – говорится в сообщении.

В частности, из минометов 120-го калибра боевики обстреляли позиции в районе населенных пунктов Новолуганское и Лебединское, а по опорным пунктам у Свободного, Троицкого, Светлодарска и Лебединского велся огонь из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, российские наемники обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм населенные пункты Чермалык и Широкино на Мариупольском направлении. Обстрелы этих сел осуществлялись с территории оккупированных населенных пунктов Верхньоширокивське и Саханка.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, за минувшие сутки ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск", – рассказали в ООС.