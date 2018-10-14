Оккупанты РФ устроили ВСУ адский День защитника Украины - за провокации поплатились четверо боевиков

14.10.2018 10:09

Штаб Операции объединенных сил опубликовал информацию о многочисленных провокационных атаках со стороны террористов "ЛДНР".

За минувшие сутки, 13 октября, российско-оккупационные войска 26 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в районе проведения ООС на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Более того, известно, что противни 10 раз применял вооружение, строго запрещенное Минскими договоренностями. К счастью, потерь среди личного состава Объединенных сил нет, однако один военнослужащий получил ранения.

Согласно данным украинской разведки, четверо боевиков бандформирований "ЛДНР" были ранены.

Известно, что сепаратисты осуществляли обстрелы позиций ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Екатериновка, Степное, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.