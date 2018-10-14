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Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"
Сторонник "русского мира" специально отправился под Питер, чтобы воочию увидеть масштабное кладбище в Колпино, где захоронено более тысячи российских наемников, уничтоженных на Донбассе. Сепаратист признается, что до этого момента был уверен – все рассказы о массовом захоронении уничтоженных русских "добровольцев" под Питером – фейк, передает "Диалог.UA".
Съемки были всего несколько дней назад, за кадром "русскомирец" называет 12 октября. Шокированный увиденным мужчина рассказывает, что в Колпино 1600 могил боевиков, многие из низ были уничтожены в 2017 году
Какие-то могилы так и остаются безымянными, какие-то с крестами. Это значит, что родные разыскали вояку и таким образом обозначили место его погребения. На кадрах видно, что кладбище вообще неухоженное, вокруг грязь, многие могилы поросли сорняками. "Одни русские, 2017 год, идет тотальная зачистка и искоренение русского населения", - произносит за кадром пораженный увиденным сепаратист. "Всех "патриотов" пытаются уничтожить", идет сворачивание Донбасса", - комментируют вслух "ватник". Видео вызвало резонанс в Сети, многие пользователи отметили, что таков итог "гражданской войны" для "ихтамнетов", присутствие которых на Донбассе уже четыре года подряд отрицает Путин.
Теги: Донбасс, кладбище, боевики, Россия
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