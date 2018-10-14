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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 14 октября

14.10.2018 09:11
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Ситуация в пунктах пропуска утром 14 октября

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 14 октября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:

Майорск в сторону Бахмута 20 авто, в Горловку 40.
Марьинка в сторону Курахово 20 авто, в Донецк 60.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк 40.
Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 20.
Сегодня все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе открылись по графику и работают в штатном режиме.

Информация от очевидцев (обновляется):

КПВВ «Майорск»

8:53 На Майорске в сторону Горловки пешей нет. Машин до 20-ти перед блоками и 11 перед самим кпп.

КПВВ «Марьинка»

6:10 Каргил на середине спуска с моста.
8:20 Каргил в сторону Донецка машин не много.
8:51 Марьинка в Донецк 5 машин.

КПВВ «Новотроицкое»

8:26 Еленовка и Новотроицк пусто в обе стороны. Всем счастливого пути.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.



Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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