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Ситуация в пунктах пропуска утром 14 октября
Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.
По состоянию на утро 14 октября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:
Майорск в сторону Бахмута 20 авто, в Горловку 40.
Марьинка в сторону Курахово 20 авто, в Донецк 60.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк 40.
Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 20.
Сегодня все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе открылись по графику и работают в штатном режиме.
Информация от очевидцев (обновляется):
КПВВ «Майорск»
8:53 На Майорске в сторону Горловки пешей нет. Машин до 20-ти перед блоками и 11 перед самим кпп.
КПВВ «Марьинка»
6:10 Каргил на середине спуска с моста.
8:20 Каргил в сторону Донецка машин не много.
8:51 Марьинка в Донецк 5 машин.
КПВВ «Новотроицкое»
8:26 Еленовка и Новотроицк пусто в обе стороны. Всем счастливого пути.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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