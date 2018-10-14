Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Тимошенко приехала молиться в прифронтовой Донбасс и удивила заявлением об Украине

14.10.2018 19:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Тимошенко приехала молиться в прифронтовой Донбасс и удивила заявлением об Украине

Тимошенко продолжает "окучивать" освобожденную часть Донбасса, для чего прибыла в Свято-Сретенский храм в прифронтовой Константиновке. Здесь она молилась за мир и здоровье бойцов ВСУ, а также украинскую автокефалию. Грозившаяся ранее обнести Донбасс колючей проволокой одиозная политик заявила, что Украина отмечает большой праздник, передает "Диалог.UA".
По словам Тимошенко, новая украинская армия родилась благодаря сердцам и душам украинцев. Кроме того, она добавила, что ВСУ это "настоящее рукотворное чудо, не менее потрясающее, чем омофор Богородицы над Константинополем".
Пытающаяся набрать себе дополнительные баллы перед стартом выборной гонки в Украине, Тимошенко "патриотично" заявила, что Донбасс будет украинским, а границы Украины скоро восстановятся. "Украина победит!" - сказала Тимошенко



Теги: Донбасс, Константиновка, храм, Тимошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх