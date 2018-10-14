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Тимошенко приехала молиться в прифронтовой Донбасс и удивила заявлением об Украине
Тимошенко продолжает "окучивать" освобожденную часть Донбасса, для чего прибыла в Свято-Сретенский храм в прифронтовой Константиновке. Здесь она молилась за мир и здоровье бойцов ВСУ, а также украинскую автокефалию. Грозившаяся ранее обнести Донбасс колючей проволокой одиозная политик заявила, что Украина отмечает большой праздник, передает "Диалог.UA".
По словам Тимошенко, новая украинская армия родилась благодаря сердцам и душам украинцев. Кроме того, она добавила, что ВСУ это "настоящее рукотворное чудо, не менее потрясающее, чем омофор Богородицы над Константинополем".
Пытающаяся набрать себе дополнительные баллы перед стартом выборной гонки в Украине, Тимошенко "патриотично" заявила, что Донбасс будет украинским, а границы Украины скоро восстановятся. "Украина победит!" - сказала Тимошенко
Теги: Донбасс, Константиновка, храм, Тимошенко
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