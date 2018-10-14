В центре Мариуполя провалилась земля. ВИДЕО

14.10.2018 21:15

В центре Мариуполя на отреставрированной Театральной площади образовался неизвестный провал в земле.

В социальных сетях мариупольцы обсуждают видео, снятое в новом Дрим-парке.

Так, судя по кадрам, на Театральной площади провалилась земля и высаженный на ней газон.

MRPL.CITY выяснит, что произошло и почему образовался провал.

Мы будем следить за развитием ситуации.