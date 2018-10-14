Вот что натворили оккупанты. Горловчанин опубликовал жуткое видео поселка

14.10.2018 23:44

Поселок Ртутный - это окраина Горловки, прифронтовой район. Местный житель побывал в поселке и опубликовал свое видео на YouTube.

Реальную картину жизни в оккупированном городе лучше всего иллюстрируют такие видео, снятые в отдаленных районах. Если в центре поддерживается порядок, то на окраинах города — нищета, разруха и запустение.

«Поселок „Ртутный“ — одна из окраин Горловки. Прифронтовой район. Ртутная шахта „2-Бис“ давно ничего не добывает… Сам поселок — полупокинутый, почти безлюдный. Надпись мелом на асфальте „Завещание“, выполненная явно рукой ребенка, приводит в ступор…», — сказано в описании к видео. — Автобусная остановка «Химик». Неработающий магазин и такое же увеселительное заведение напротив — памятник жизни «здорового человека»! Рядом с ними — бывшее СТО «гараж», успешно работающее до войны, выстоявшее четыре года боевых действий «медленно превращается… превращается…» © в руины. Металлический скелет доживает последние дни».

Но и эта территория помечена. На облупившемся фасаде административного здания шахты — флаг «ДНР», а на двери ЗАГСа — объявления с упоминанием «министерства юстиции ДНР».

Источник: https://donpress.com