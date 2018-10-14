- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили17:01
- В Горловке боевики «ДНР» муштруют на плацу младших школьников15:58
- Немыря: Верховная рада блокирует ряд законов, касающихся переселенцев15:01
Вот что натворили оккупанты. Горловчанин опубликовал жуткое видео поселка
Поселок Ртутный - это окраина Горловки, прифронтовой район. Местный житель побывал в поселке и опубликовал свое видео на YouTube.
Реальную картину жизни в оккупированном городе лучше всего иллюстрируют такие видео, снятые в отдаленных районах. Если в центре поддерживается порядок, то на окраинах города — нищета, разруха и запустение.
«Поселок „Ртутный“ — одна из окраин Горловки. Прифронтовой район. Ртутная шахта „2-Бис“ давно ничего не добывает… Сам поселок — полупокинутый, почти безлюдный. Надпись мелом на асфальте „Завещание“, выполненная явно рукой ребенка, приводит в ступор…», — сказано в описании к видео. — Автобусная остановка «Химик». Неработающий магазин и такое же увеселительное заведение напротив — памятник жизни «здорового человека»! Рядом с ними — бывшее СТО «гараж», успешно работающее до войны, выстоявшее четыре года боевых действий «медленно превращается… превращается…» © в руины. Металлический скелет доживает последние дни».
Но и эта территория помечена. На облупившемся фасаде административного здания шахты — флаг «ДНР», а на двери ЗАГСа — объявления с упоминанием «министерства юстиции ДНР».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, Горловка, видео, ДНР, ООС
- Вспоминая Барни: "Он держал сепаров в состоянии животного ужаса"
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Боевики «ДНР» недовольны низким уровнем обеспечения
- Мешканці Горлівки напали на російських мінометників
- Конфликт на Донбассе: когда молоко может сделать больше, чем танки (ФОТО)
- Горловка пережила адскую ночь
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили17:01
- В Горловке боевики «ДНР» муштруют на плацу младших школьников15:58
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Россия срочно отправила в Азовское море боевые корабли: СМИ сообщили тревожную новость20:48
- Обнаружены тела пилотов, погибших при крушении Су-2720:11
- Нужно ли украинцам менять паспорт на ID-карту?19:54
- Активисты назвали "кровавую" торговлю с оккупантами неприемлемой19:42
- Томос для Украины. Почему решение Константинополя является историческим?19:20
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Как в домашних условиях почистить золотые украшения?22:42
- Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью22:15
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям16:55
- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака14:38
- Пять примет на удачу, которые сбываются всегда14:20
- Эпидемия началась: опасная болезнь скосила 143 тысячи украинцев13:20
- Самые счастливые имена для девочек08:54
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»
- Бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге. ВИДЕО
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети