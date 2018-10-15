Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство

15.10.2018 18:00

В Интернете узнали о том, что СМИ "ДНР" начали вещать в проукраинском формате. Об этом первым сообщил блогер Денис Казанский в своем "Твиттере".

Он сослался на сообщение Марины Харьковой, заявив о том, что в эфире сепаратистского канала агитируют за Украину. В соцсетях поступило сообщение о том, что СМИ "ДНР" изменяют свою сепаратистскую риторику на украинскую. Об этом впервые написал блогер Денис Казанский, который предоставил также скриншот сообщения Марины Харьковой, передает издание "Диалог.UA".



Речь идет о том, что сепаратистский канал "Оплот ТВ" выпустил передачу о плюсах и минусах интеграции "ДНР" в Украину. Интересно то, что передача была в пророссийском формате. Однако отмечалось, что Донбасс – это Украина.

И, как ни странно, в течение всей передачи никто не спорил с этим утверждением. В соцсетях начали обсуждать эту новость. Многие считают, что это начало возвращения Донбасса в Украину. Пользователи начали радоваться тому, что Донбасс хотя бы в формате СМИ стал более проукраинским. Ожидается, что в скором времени Донбасс может круто изменить свою политику.



Источник: www.dialog.ua