Ярош анонсировал вывод УДА с передовой в зоне ООС

15.10.2018 15:30

Добровольцы УДА будут выведены с передовой на Донбассе для последующего размещения в подразделениях территориальных отрядов обороны. Такое заявление сделал глава Украинской Добровольческой Армии, лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

Так, лидер УДА сообщил:

«Объявляю о том, что 5 и 8 отдельные батальоны Украинский Добровольческой Армии выходят с передовой, но мы не выходим из вoйны… Сегодня главная задача для УДА — это построение территориальных отрядов обороны, которые должны четкий функционал».

По словам Яроша, сейчас бывшие добровольцы используются неэффективно, становясь иногда всего лишь инструментом в руках политиков или криминалитета. Он добавил:

«Мы имеем множество „атошных“ организаций, что приводит к распылению потенциала, который реально может быть важным для Украины в настоящее время. Задача УДА собрать всех, кто воевал в единый ударный кулак».

При этом Ярош подчеркнул, что не верит в возможность дипломатического разрешения военного конфликта на Донбассе и ожидает силового наступления ВСУ с дальнейшей реинтеграцией ОРДЛО в Украину.

Источник: https://donpress.com