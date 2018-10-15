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Ярош анонсировал вывод УДА с передовой в зоне ООС

15.10.2018 15:30
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Ярош анонсировал вывод УДА с передовой в зоне ООС

Добровольцы УДА будут выведены с передовой на Донбассе для последующего размещения в подразделениях территориальных отрядов обороны. Такое заявление сделал глава Украинской Добровольческой Армии, лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

Так, лидер УДА сообщил:

«Объявляю о том, что 5 и 8 отдельные батальоны Украинский Добровольческой Армии выходят с передовой, но мы не выходим из вoйны… Сегодня главная задача для УДА — это построение территориальных отрядов обороны, которые должны четкий функционал».

По словам Яроша, сейчас бывшие добровольцы используются неэффективно, становясь иногда всего лишь инструментом в руках политиков или криминалитета. Он добавил:

«Мы имеем множество „атошных“ организаций, что приводит к распылению потенциала, который реально может быть важным для Украины в настоящее время. Задача УДА собрать всех, кто воевал в единый ударный кулак».

При этом Ярош подчеркнул, что не верит в возможность дипломатического разрешения военного конфликта на Донбассе и ожидает силового наступления ВСУ с дальнейшей реинтеграцией ОРДЛО в Украину.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, Ярош, ООС
 
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