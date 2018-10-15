- Появились неожиданные детали об одном из главарей ОРДО13:48
- Экс-главарь ОРДО рассказал, когда закончится война на Донбассе13:36
- Мир на Донбассе за считанные часы: Порошенко назвал условие12:48
- В Донецке и Горловке пропало теле и радиовещание «ДНР»11:15
- В Донецке вводят нормы на продукты11:00
- РФ назначила "незаконные" переговоры в Минске сразу без двух сторон-подписантов Захарченко и Плотницкого - СМИ10:32
- Точными ударами ВСУ отомстили оккупанту за ранения трех бойцов10:02
- Ситуация на КПВВ сегодня утром: на блокпостах небольшие очереди09:12
- Война превратила этот город в загримированный труп - фото09:07
- Российские военные ночью перебросили в "ДНР" неизвестный груз08:28
Мир на Донбассе за считанные часы: Порошенко назвал условие
Урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе не зависит от Украины. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью ТК «Донбасс» в пятницу, 12 октября, во время своего визита в Мариуполь.
«Если бы вопрос мира зависел только от Украины, то мир был бы за считанные часы или дни. За лишний оптимизм я уже не один раз извинялся перед страной, перед народом. Это также должно мотивировать к тому, чтобы каждый избавился от любых популистских обещаний», – сказал он.
Глава государства подчеркнул, что «ключи от мира находятся не в Киеве, не в Вашингтоне, и не в Брюсселе». «Ключи от мира находятся в Москве. Нам не нужен мир на условиях капитуляции. Путину не нужен Донбасс. Для него, как говорит его окружение, это "чемодан без ручки". И Крым ему не нужен. Чтобы сложилась вся Российская империя, ему нужна вся Украина», – заявил Порошенко.
«Путин хотел факторами давления на Украину оккупированным Донбассом и Крымом влиять на Украину. Мы ему не дали этого сделать. Наша модель – сделать такие инструменты, что, если Путин мешает Минскому процессу, если Путин не выводит оккупационные российские войска, если Путин продолжает поставлять вооружения, боеприпасы через не контролированный участок украинско-российской границы, он должен заплатить за это максимальную цену. Для этого мы создали мировую коалицию и делаем все, чтобы продолжились санкции», – добавил президент Украины.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 12 октября, посетил Мариуполь и комплексные тактические учения сил обороны морского побережья. Он отметил высокий уровень боеспособности в украинских Военно-морских силах и морской пехоты, которая входит в их состав, бронетанковых подразделений, подразделений бронированной техники, артиллерии, бомбардировщиков, истребителей, ударных вертолетов. Глава государства также заявил, что Украина готовится к отпору российской агрессии с морского направления – на Азове.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»
Теги: Украина, Донбасс, мир, Порошенко, ООС
- Лукашенко пообещал сделать все для восстановления мира в Украине
- Порошенко: "Я - президент мира!"
- Порошенко: Россия угрожает всему цивилизованному миру
- Порошенко в пух и прах разнес Россию и хочет международного присутствия на Донбассе
- Порошенко призвал Россию вернуться к цивилизованному диалогу и отвести войска
- Экс-главарь ОРДО рассказал, когда закончится война на Донбассе13:36
- Мир на Донбассе за считанные часы: Порошенко назвал условие12:48
- Горький траур на Луганщине: в День защитника плакали и прощались с 19-летней военной Лесей Баклановой - кадры 12:14
- В Донецке и Горловке пропало теле и радиовещание «ДНР»11:15
- В Донецке вводят нормы на продукты11:00
- РФ назначила "незаконные" переговоры в Минске сразу без двух сторон-подписантов Захарченко и Плотницкого - СМИ10:32
- Точными ударами ВСУ отомстили оккупанту за ранения трех бойцов10:02
- Ситуация на КПВВ сегодня утром: на блокпостах небольшие очереди09:12
- Война превратила этот город в загримированный труп - фото09:07
- Российские военные ночью перебросили в "ДНР" неизвестный груз08:28
- Появились неожиданные детали об одном из главарей ОРДО13:48
- Экс-главарь ОРДО рассказал, когда закончится война на Донбассе13:36
- Эпидемия началась: опасная болезнь скосила 143 тысячи украинцев13:20
- В России заговорили о проблемах из-за Путина: Мы стали жалкими, грядут бунты13:02
- Мир на Донбассе за считанные часы: Порошенко назвал условие12:48
- Очередной повод для страха России: Украина получила сильного союзника в Азовском море12:32
- Горький траур на Луганщине: в День защитника плакали и прощались с 19-летней военной Лесей Баклановой - кадры 12:14
- Когда в Украине повысят тарифы на отопление12:00
- Одесская теннисистка установила рекорд Украины11:50
- Украинцев массово лишают государственной помощи: субсидия станет роскошью11:46
- Эпидемия началась: опасная болезнь скосила 143 тысячи украинцев13:20
- Самые счастливые имена для девочек08:54
- "Выборы" в ОРДЛО: зачем в России заговорили о признании фейковых "республик"22:36
- Кого не можна вітати з Днем захисника України18:13
- Патриарх Варфоломей оставил многих «в дураках»: какие последствия несет Украине решение Синода 17:31
- Политолог Александр Кочетков: Чтобы вернуть Донбасс, нужно навести порядок в самой Украине17:13
- Покрови Пресвятої Богородиці: Як відзначати, чому вірити та що готувати15:35
- В Украине разгорелся скандал из-за бэби-боксов: что с ними не так22:17
- На Землю летит метеорит, который задел Луну и может уничтожить все живое. ВИДЕО18:36
- Гороскоп на 2019 год по году рождения14:23
- "Угадайте, что поют пьяные дончане и луганчане в Буче: вы даже не можете себе представить", - Сазонов
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"
- "От ударов артиллерии вздрагивала земля", - Сеть поразили жуткие кадры разрушительного обстрела мирных жителей
- Наемники РФ пошли в атаку на ВСУ, есть раненые и убитые
- Саханка вся в огне, мощный обстрел: повреждены жилой сектор, ЛЭП и газопровод
- Бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге. ВИДЕО
- Украинская армия разгромила позицию террористов на Донбассе: в Интернете появились кадры боя
- Найдено тело скандального российского актера
- "Приятного аппетита". В ОРДЛО прибыла «гумпомощь» с опарышами
- Российский наемник после смерти "подставил" Кремль, полностью разоблачив агрессора